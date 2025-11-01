Найглибший кар’єр планети — де розташований та чим унікальний

Кар'єр Бінгем-Каньйон. Фото: Mapme

Найглибший кар’єр планети розташований у Сполучених Штатах, у штаті Юта, неподалік від Великого Солоного озера. Це гігантський гірничодобувний комплекс Бінгем-Каньйон (Bingham Canyon Mine), який вражає навіть досвідчених інженерів своїми масштабами.

Які розміри кар'єру Бінгем-Каньйон

Площа кар’єру, за даними ресурсу Mapme, сягає близько 8 квадратних кілометрів, довжина — понад 4 кілометри, а глибина — близько 1,2 кілометра. Його грандіозні розміри роблять це місце схожим радше на кратер іншої планети, ніж на витвір людських рук.

Розробка родовища почалася ще в 1863 році, що робить його одним із найстаріших відкритих рудників у світі. Сьогодні на Бінгем-Каньйоні працює близько 1 400 працівників, які щодня видобувають до 450 тисяч тонн руди.

Для перевезення гірської маси використовують величезні кар’єрні самоскиди — справжні гіганти серед техніки, кожен із яких може везти понад 230 тонн вантажу за один рейс.

У 1966 році кар’єру надали статус Національного історичного пам’ятника США, і з того часу він став не лише промисловим об’єктом, а й туристичною атракцією. Для відвідувачів обладнано спеціальний оглядовий майданчик, звідки відкривається захопливий краєвид на гігантські тераси рудника — своєрідний "шрам" на поверхні Землі, який водночас є символом технічного прогресу.

Що видобувають у Бінгем-Каньйоні

Цей кар’єр відомий насамперед як один із найбагатших мідних рудників світу. Проте, крім міді, тут добувають також золото, срібло й молібден. За понад півтора століття роботи обсяг золота, здобутого в Бінгем-Каньйоні, перевищив результати легендарних "золотих лихоманок" у Клондайку та Каліфорнії, що зробило його одним із найпродуктивніших родовищ на планеті.

Хто власник найбільшого кар'єру планети

Спочатку рудник належав американським компаніям, але після нафтової кризи 1973 року власність змінилася: спершу контроль перейшов до британської British Petroleum, а згодом — до міжнародного гірничодобувного гіганта Rio Tinto Group, який володіє ним і сьогодні.

