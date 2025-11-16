Арсенид бора и алмаз - в чем кристалл превзошел драгоценный камень и что это означает

Человек рассматривает алмаз. Фото: Unsplash

Как известно, алмаз является довольно эффективным проводником тепла, однако последнее исследование ученых сильно пошатнуло эту аксиому. Так, стало известно о существовании твердого материала, который превосходит драгоценный камень.

Об этом пишет ScienceDaily.

Реклама

Читайте также:

Арсенид бора и алмаз

Исследование ученых из Хьюстонского университета показало, что кристаллы арсенида бора (BAs) способны проводить тепло эффективнее, чем алмазы: их теплопроводность, при определенных условиях, может пересечь отметку в 2,1 тысячи Вт на метр на кельвин (Вт/м-К) при комнатной температуре.

"Наши данные правильные, но сама теория нуждается в корректировке. Я не говорю, что она ложная, но необходимо внести корректировки, чтобы она согласовывалась с экспериментальными данными", — сказал один из авторов открытия из Хьюстонского университета Жифен Жень.

Что известно о арсенид-боре

Ученые более десятилетия изучали характеристики арсенид-бора, а в 2013 году физик из Бостонского колледжа и соавтор исследования Дэвид Бройдо и его коллеги предположили, что BAs может проводить тепло так же эффективно, как это делают алмазы. Впрочем, в 2017 году в модель добавили сложный фактор — четырехфононное рассеивание, из-за чего прогнозируемая эффективность упала до 1360 Вт/м-К.

Впоследствии команда Бройдо создала кристаллы арсенида бора и свела к минимуму их дефекты. В итоге, высокочистые образцы продемонстрировали невероятную тепловодность — более 2,1 тысячи Вт/м-К. Это превзошло не только предыдущие эксперименты, но и теоретический предел.

Мы уже рассказывали, что в 2025 году таблица минералов пополнилась тремя новыми видами. Так, ученые открыли рейдмаркит, виргиллюит и стунортопит на горе Кукс-Пик в Нью-Мексико (США). Еще мы писали, как алмазы получают свою неповторимую красоту. В природном виде алмаз — это окаменелый минерал с матовой поверхностью и совсем не похож на драгоценный камень.