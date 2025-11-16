Відео
Головна Індустрії Краще за алмаз — учені знайшли ліпший провідник тепла

Краще за алмаз — учені знайшли ліпший провідник тепла

Дата публікації: 16 листопада 2025 06:20
Оновлено: 23:21
Арсенід бору і алмаз — у чому кристал перевершив дорогоцінний камінь і що це озн
Людина розглядає алмаз. Фото: Unsplash

Як відомо, алмаз є доволі ефективним провідником тепла, однак останнє дослідження вчених сильно похитнуло цю аксіому. Так, стало відомо про існування твердого матеріалу, який перевершує дорогоцінне каміння. 

Про це пише ScienceDaily.

Читайте також:

Арсенід бору і алмаз

Дослідження вчених з Х’юстонського університету показало, що кристали арсеніду бору (BAs) здатні проводити тепло ефективніше, ніж алмази: їхня теплопровідність, за певних умов, може перетнути позначку у 2,1 тисячі Вт на метр на кельвін (Вт/м-К) при кімнатній температурі.

"Наші дані правильні, але сама теорія потребує коригування. Я не кажу, що вона хибна, але необхідно внести коригування, щоб вона узгоджувалася з експериментальними даними", — сказав один з авторів відкриття з Х'юстонського університету Жифен Жень.

Що відомо про арсенід-бору

Вчені понад десятиліття вивчали характеристики арсенід-бору, а у 2013 році фізик з Бостонського коледжу і співавтор дослідження Девід Бройдо та його колеги припустили, що BAs може проводити тепло так само ефективно, як це роблять алмази. Втім, у 2017 році в модель додали складний фактор — чотирифононне розсіювання, через що прогнозована ефективність впала до 1360 Вт/м-К. 

Згодом команда Бройдо створила кристали арсеніду бору і звела до мінімуму їхні дефекти. У підсумку, високочисті зразки продемонстрували неймовірну тепловодність — понад 2,1 тисячі Вт/м-К. Це перевершило не тільки попередні експерименти, а й теоретичну межу.

Ми вже розповідали, що у 2025 році таблиця мінералів поповнилася трьома новими видами. Так, вчені відкрили рейдмаркіт, віргіллюїт та стунортопіт на горі Кукс-Пік у Нью-Мексико (США). Ще ми писали, як алмази отримують свою неповторну красу. У природному вигляді алмаз — це скам'янілий мінерал з матовою поверхнею і зовсім не схожий на дорогоцінний камінь. 

наука вчені дослідження алмаз кристали
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
