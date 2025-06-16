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Главная Индустрии Конфликт на Ближнем Востоке — чего ожидать от цен на нефть

Конфликт на Ближнем Востоке — чего ожидать от цен на нефть

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Дата публикации 16 июня 2025 15:10
Нефть "штормит" из-за конфликта на Ближнем Востоке — что будет с ценами
Добыча нефти. Фото: Pixabay
Ключові моменти Непродолжительный ценовой скачок Дальнейшая волатильность в условиях неопределенности Цены останутся повышенными или будут расти дальше

Цены на нефть резко прыгают сразу после начала любых военных действий, затрагивающих основной планетарный нефтяной хаб — Персидский залив. После обострения ирано-израильского противостояния мир также наблюдал резкое повышение стоимости черного золота.

Чего ожидать от цен на нефть дальше, рассказал президент Центра глобалистики Стратегия XXI Михаил Гончар в авторской колонке "NV Бизнес".

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Эксперт назвал три сценария поведения цен на нефть, которые могут иметь место после начала ударов между Израилем и Ираном, при условии, что нефтяная инфраструктура Ирана не станет целью атак.

Непродолжительный ценовой скачок

"Иран контролирует Ормузский пролив, через который проходит 1/5 мировой нефти. Даже если фактически поставки не будут нарушены, спекуляции и премии за риск приводят к росту цен, что мы уже наблюдаем", — объясняет Михаил Гончар.

Он отметил, что спекулянты всегда используют любой повод, чтобы сформировать ценовую турбулентность на рынке и заработать быстрые деньги. Поэтому сейчас имеем примерно 13% роста цены на нефть (78,5 долларов за баррель Brent на 13 июня), а 120 долларов за баррель "прогнозирует" как раз J.P. Morgan, один из тех традиционных банковских спекулянтов на рынке нефти, который своими прогнозами и пытается раскручивать спираль роста цен.

Дальнейшая волатильность в условиях неопределенности

Такой сценарий возможен, если боевые действия приведут к эскалации в регионе с привлечением других стран Персидского залива, или же к блокаде и/или ответным ударам по нефтяной инфраструктуре третьих стран.

Например, как это было в сентябре 2019 года, когда хуситы за пару часов разгромили ударами иранских крылатых ракет и БПЛА 50% нефтеэкспортных мощностей Саудовской Аравии и сняли с глобального рынка 5% нефти. 20-процентный ценовой скачок имел место, а через пару недель всё успокоилось.

Поэтому, если израильские удары будут ограниченными, после этого произойдет деэскалация, цены восстановятся в течение нескольких недель.

Цены останутся повышенными или будут расти дальше

Если произойдет эскалация, что повлечет сбои в нефтяном трафике Персидского залива, то цены могут оставаться повышенными или расти дальше.

Эксперт уточнил, что здесь уже многое будет зависеть от реакции ОПЕК+, наполненности стратегических резервов США, Китая, ЕС.

Михаил Гончар отметил, что ни США, ни Китаю, ни ЕС высокие цены на нефть не нужны. От высоких цен выигрывают только Россия и Иран. Поэтому последний, при негласной поддержке и поощрении со стороны Кремля, может прибегнуть к акциям мести США, которые так или иначе поддерживают Израиль, в зоне Персидского залива.

Ранее мы писали, какой сорт нефти самый дорогой и почему.

Также узнавайте, на какой глубине находится нефть.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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