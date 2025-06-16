Нафту “штормить” через конфлікт на Близькому Сході — що буде з цінами

Видобуток нафти. Фото: Pixabay

Ціни на нафту різко стрибають відразу після початку будь-яких військових дій, що заторкують основний планетарний нафтовий хаб — Перську затоку. Після загострення ірано-ізраїльського протистояння світ також спостерігав різке підвищення вартості чорного золота.

Чого очікувати від цін на нафту далі, розповів президент Центру глобалістики Стратегія XXI Михайло Гончар в авторській колонці "NV Бізнес".

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Експерт назвав три сценарії поведінки цін на нафту, які можуть мати місце після початку ударів між Ізраїлем та Іраном, за умови, що нафтова інфраструктура Ірану не стане ціллю атак.

Нетривалий ціновий стрибок

"Іран контролює Ормузьку протоку, через яку проходить 1/5 світової нафти. Навіть якщо фактично постачання не будуть порушені, спекуляції та премії за ризик призводять до зростання цін, що ми вже спостерігаємо", — пояснює Михайло Гончар.

Він зазначив, що спекулянти завжди використовують будь-який привід, щоб сформувати цінову турбулентність на ринку й заробити швидкі гроші. Тож зараз маємо приблизно 13% зростання ціни на нафту (78,5 доларів за барель Brent на 13 червня), а 120 доларів за барель "прогнозує" якраз J.P. Morgan, один з тих традиційних банківських спекулянтів на ринку нафти, який своїми прогнозами й намагається розкручувати спіраль зростання цін.

Подальша волатильність в умовах невизначеності

Такий сценарій можливий, якщо бойові дії призведуть до ескалації в регіоні із залученням інших країн Перської затоки, або ж до блокади чи/та ударів у відповідь по нафтовій інфраструктурі третіх країн.

Наприклад, як це було у вересні 2019 року, коли хусити за пару годин розгромили ударами іранських крилатих ракет та БпЛА 50% нафтоекспортних потужностей Саудівської Аравії та зняли з глобального ринку 5% нафти. 20-відсотковий ціновий стрибок мав місце, а через пару тижнів усе заспокоїлось.

Тому, якщо ізраїльські удари будуть обмеженими, після цього відбудеться деескалація, ціни відновляться протягом кількох тижнів.

Ціни залишаться підвищеними або зростатимуть далі

Якщо відбудеться ескалація, що спричинить збої в нафтовому трафіку Перської затоки, то ціни можуть залишатися підвищеними або зростати далі.

Експерт уточнив, що тут вже багато чого залежатиме від реакції ОПЕК+, наповненості стратегічних резервів США, Китаю, ЄС.

Михайло Гончар наголосив, що ні США, ні Китаю, ні ЄС високі ціни на нафту не потрібні. Від високих цін виграють лише Росія та Іран. Тому останній, за негласної підтримки й заохочення з боку Кремля, може вдатися до акцій помсти США, які так чи інакше підтримують Ізраїль, в зоні Перської затоки.

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