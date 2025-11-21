Изменение энергетического баланса мира и роль Трампа в сдвиге тенденций — что происходит в отрасли

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Глобальная энергетика входит в новый этап, где страны движутся с разной скоростью. Китай масштабно наращивает солнечную и ветровую генерацию, тогда как США замедляют зеленый переход из-за политических решений президента Дональда Трампа.

Именно эта разница формирует новый энергетический баланс, в котором меняются не только технологии, но и экономические позиции государств, пишет Forbes Ukraine со ссылкой на Financial Times.

Как решения Трампа повлияли на зеленый переход США

Американские компании планировали создавать в Неваде гигантские солнечные парки. Это должны были быть объекты площадью, превышающей территорию Вашингтона. Однако после заявлений Дональда Трампа об "угрозе для фермеров" и нежелании поддерживать солнечную и ветровую энергетику чиновники отказались одобрять подобные проекты.

В то же время отмена налоговых стимулов и ограничения импорта китайских панелей создали дополнительное давление на рынок.

Часть американских компаний оказалась на грани закрытия, а Международное энергетическое агентство снизило прогноз развития возобновляемой генерации в США вдвое.

Результаты для США:

замедление запуска новых проектов;

риск дополнительных 7 млрд тонн CO₂ к 2030 году;

рост спроса на электричество из-за дата-центров.

На этом фоне газ и атом получают приоритет, а рынок чистой энергии теряет динамику.

Солнечные парки Китая изменили глобальные потоки энергии

Пока Америка буксует, Китай создает мегапроекты масштабом с большие города. Солнечный парк Talatan на Тибетском плато является частью плана удвоить мощности возобновляемой энергетики в ближайшее десятилетие.

Массовое производство панелей и батарей снизило их стоимость в мире на рекордные 90%.

Это дает Китаю несколько преимуществ:

контроль около 80% глобального производства модулей;

ускорение электрификации транспорта и промышленности;

рост доли электричества из возобновляемых источников до почти 30%.

"Такое доминирование формирует новые правила игры и позволяет Китаю влиять на цены, технологии и темпы глобального перехода", — отмечает издание.

Как мир реагирует на изменение баланса

В первой половине 2025 года возобновляемые источники впервые обогнали уголь по производству электроэнергии, но этого недостаточно для сдерживания климатических рисков. Африка, Ближний Восток и Азия активно строят собственные солнечные кластеры, чтобы получить дешевую энергию и уменьшить зависимость от ископаемого топлива.

Индия планирует достичь 500 ГВт чистой энергетики к 2030 году, Саудовская Аравия - вырасти до 130 ГВт, Южная Африка отменила ограничения для частных производителей, а Пакистан массово устанавливает китайские панели на крышах фабрик и ферм.

Вместе с тем, инфраструктурные барьеры остаются весомыми. Очереди на подключение, нехватка сетевых мощностей и медленные реформы сдерживают развитие.

Почему новый энергетический баланс станет решающим

Мир оказался в точке, где чистая энергия стала экономически выгодной, но политика определяет скорость ее внедрения. Решения Дональда Трампа кардинально изменили траекторию США, тогда как Китай продемонстрировал стабильность и масштаб.

"Победит тот, кто быстрее модернизирует сети, построит мощные системы хранения и обеспечит прогнозируемые условия для инвесторов. Именно эти факторы определят, кому достанется преимущество в глобальной энергетической гонке ближайших десятилетий", — констатирует СМИ.

Как сообщалось, солнечная энергетика, которая ранее была символом экологического прогресса, теперь представляет угрозу для энергетической стабильности Европы. Это вызвано тем, что существующие электросети не могут справиться с растущей нагрузкой, что повышает риск масштабных сбоев.

Также мы рассказывали, что в этом году произошло историческое изменение в мировой энергетике: солнечная и ветровая генерация впервые обогнала угольную по объемам производства электроэнергии. Это событие является убедительным свидетельством того, что мы стоим на пороге большой энергетической революции. Возобновляемые источники энергии теперь официально играют ведущую роль в глобальной энергетической системе.