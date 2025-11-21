Зміна енергетичного балансу світу та роль Трампа у зсуві тенденцій — що відбувається в галузі

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Глобальна енергетика входить у новий етап, де країни рухаються різними швидкостями. Китай масштабно нарощує сонячну й вітрову генерацію, тоді як США сповільнюють зелений перехід через політичні рішення президента Дональда Трампа.

Саме ця різниця формує новий енергетичний баланс, в якому змінюються не лише технології, а й економічні позиції держав, пише Forbes Ukraine ыз посиланням на Financial Times.

Як рішення Трампа вплинули на зелений перехід США

Американські компанії планували створювати у Неваді гігантські сонячні парки. Це мали бути об’єкти площею, що перевищує територію Вашингтона. Проте після заяв Дональда Трампа про "загрозу для фермерів" і небажання підтримувати сонячну та вітрову енергетику чиновники відмовилися схвалювати подібні проєкти.

Водночас скасування податкових стимулів та обмеження імпорту китайських панелей створили додатковий тиск на ринок.

Частина американських компаній опинилася на межі закриття, а Міжнародне енергетичне агентство знизило прогноз розвитку відновлюваної генерації у США вдвічі.

Результати для США:

сповільнення запуску нових проєктів;

ризик додаткових 7 млрд тонн CO₂ до 2030 року;

зростання попиту на електрику через дата-центри.

На цьому фоні газ і атом отримують пріоритет, а ринок чистої енергії втрачає динаміку.

Сонячні парки Китаю змінили глобальні потоки енергії

Поки Америка буксує, Китай створює мегапроєкти масштабом із великі міста. Сонячний парк Talatan на Тибетському плато є частиною плану подвоїти потужності відновлюваної енергетики у найближче десятиліття.

Масове виробництво панелей та батарей знизило їхню вартість у світі на рекордні 90%.

Це дає Китаю кілька переваг:

контроль близько 80% глобального виробництва модулів;

прискорення електрифікації транспорту й промисловості;

зростання частки електрики з відновлюваних джерел до майже 30%.

"Таке домінування формує нові правила гри та дозволяє Китаю впливати на ціни, технології та темпи глобального переходу", — зазначає видання.

Як світ реагує на зміну балансу

У першій половині 2025 року відновлювані джерела вперше обігнали вугілля за виробництвом електроенергії, але цього недостатньо для стримування кліматичних ризиків. Африка, Близький Схід та Азія активно будують власні сонячні кластери, щоб отримати дешеву енергію та зменшити залежність від викопного палива.

Індія планує досягти 500 ГВт чистої енергетики до 2030 року, Саудівська Аравія – вирости до 130 ГВт, Південна Африка скасувала обмеження для приватних виробників, а Пакистан масово встановлює китайські панелі на дахах фабрик і ферм.

Разом із тим, інфраструктурні бар’єри залишаються вагомими. Черги на підключення, нестача мережевих потужностей та повільні реформи стримують розвиток.

Чому новий енергетичний баланс стане вирішальним

Світ опинився в точці, де чиста енергія стала економічно вигідною, але політика визначає швидкість її впровадження. Рішення Дональда Трампа кардинально змінили траєкторію США, тоді як Китай продемонстрував стабільність і масштаб.

"Переможе той, хто швидше модернізує мережі, побудує потужні системи зберігання та забезпечить прогнозовані умови для інвесторів. Саме ці фактори визначать, кому дістанеться перевага у глобальних енергетичних перегонах найближчих десятиліть", — констатує ЗМІ.

Як повідомлялось, сонячна енергетика, яка раніше була символом екологічного прогресу, тепер становить загрозу для енергетичної стабільності Європи. Це спричинено тим, що наявні електромережі не можуть впоратися зі навантаженням, що зростає та підвищує ризик масштабних збоїв.

Також ми розповідали, що цього року відбулася історична зміна у світовій енергетиці: сонячна та вітрова генерація вперше обігнала вугільну за обсягами виробництва електроенергії. Ця подія є переконливим свідченням того, що ми стоїмо на порозі великої енергетичної революції. Відновлювані джерела енергії тепер офіційно відіграють провідну роль у глобальній енергетичній системі.