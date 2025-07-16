Самые распространенные металлы в технике и сферы их применения

Металлопрокат на складе. Фото: metinvest-smc.com

Металлы — основа современной техники. Они применяются в производстве почти всего: от бытовой электроники до спутников. Сейчас спрос на отдельные металлы вырос из-за технологических вызовов, военных событий, перехода на "зеленую" энергетику и смены приоритетов в промышленности.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие металлы получили наибольшее распространение в технике, почему их выбирают и как они меняют современный мир.

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Железо остается основой промышленности

Железо — один из древнейших и самых распространенных металлов, который продолжает доминировать в технике. Оно является главной составляющей стали — материала, из которого изготавливают машины, мосты, строительные конструкции, трубы.

В техническом применении железо привлекает:

высокой прочностью;

устойчивостью к деформациям;

доступной ценой.

Однако для современной техники обычного железа мало. Оно уступает место легированным сталям и композитам, особенно там, где важен вес и коррозионная стойкость.

Применение алюминия в технике

Алюминий активно вытесняет более тяжелые металлы благодаря своему малому весу и коррозионной стойкости. Его применяют в:

авиастроении;

автомобильной промышленности;

бытовой технике;

фасадных системах;

кабелях и проводах.

Алюминий также активно используется в производстве солнечных панелей и корпусов дронов. Его главное преимущество — легкость, а также возможность многократной переработки без потери свойств.

Медь в технических инновациях

Медь — критически важный металл для электротехники. Она стала одним из ключевых ресурсов для:

прокладки электросетей;

производства электромоторов;

изготовления микросхем;

телекоммуникационных систем;

зарядных станций для электромобилей.

Медь отличается чрезвычайно высокой электропроводностью, уступая лишь серебру. В условиях растущего спроса на возобновляемую энергию и электротранспорт она стала "новой нефтью" технического мира.

Литий как основа энергетических решений

Литий — новый лидер среди технических металлов. Его основная ценность — участие в изготовлении аккумуляторов. Литий-ионные батареи являются сердцем:

смартфонов;

ноутбуков;

электрокаров;

накопителей энергии.

По словам главного экономиста Benchmark Mineral Intelligence Саймона Мурса, государства пытаются создать запасы этого металла, что уже привело к мировому дефициту.

"Литий стал геостратегическим элементом, который будет определять будущее энергетики", — говорит эксперт.

Титан в высоких технологиях

Титан — сверхлегкий и сверхпрочный металл, устойчивый к коррозии, который особенно востребован в высокотехнологичных отраслях. Его применение в технике охватывает:

авиацию и космическую отрасль;

медицинское оборудование и импланты;

военную технику;

морское судостроение.

В 2025 году спрос на титан вырос из-за развития космических технологий. Компании, например SpaceX, используют титановые сплавы для создания ракет, выдерживающих экстремальные температуры и давление. Однако высокая цена титана ограничивает его массовое использование.

Вольфрам в тяжелой технике

Вольфрам — один из самых твердых металлов, известный высокой температурой плавления. Его используют в:

бурильном оборудовании;

бронетехнике;

инструментальном производстве;

электронных компонентах, в частности в транзисторах.

В технике вольфрам незаменим там, где речь идет об экстремальных нагрузках, например в глубоком бурении или оружии.

Никель сыграл ключевую роль в батареях

Никель — еще один металл, который стал стратегически важным для энергетического сектора. Его используют в:

аккумуляторах для электрокаров (особенно NMC-батареях);

сплавах из нержавеющей стали;

магнитных системах.

Никель активно поставляется из Индонезии, где правительство резко увеличило добычу для удовлетворения глобального спроса на электромобильную инфраструктуру.

Редкоземельные металлы в технике

В эту категорию входят лантаноиды, которые используются в производстве:

смартфонов;

дисплеев;

солнечных панелей;

лазерных технологий;

военных систем наведения.

Без неодима, тербия или диспрозия современная техника просто не функционирует. Однако доступность этих металлов ограничена, а их добыча в основном сосредоточена в Китае.

Как сообщалось, электрическая проводимость определяет способность материала пропускать ток, что в металлах обусловлено движением свободных электронов. Изучение этого свойства является критически важным для инженерии, электроники и энергетики, поскольку правильный выбор металлов непосредственно влияет на эффективность различных устройств.

Также мы рассказывали, что редкоземельные металлы традиционно считались исчерпывающим ресурсом, большинство месторождений которого уже открыто. Однако недавнее открытие плато, некогда бывшего островом, в 1,3 тыс. километров от Бразилии, может изменить это представление, открывая новые перспективы для их добычи.