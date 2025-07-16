Найпоширеніші метали в техніці та сфери їх застосування

Металопрокат на складі. Фото: metinvest-smc.com

Метали — основа сучасної техніки. Вони застосовуються у виробництві майже всього: від побутової електроніки до супутників. Зараз попит на окремі метали зріс через технологічні виклики, воєнні події, перехід на "зелену" енергетику та зміну пріоритетів у промисловості.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які метали набули найбільшого поширення в техніці, чому їх обирають і як вони змінюють сучасний світ.

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Залізо залишається основою промисловості

Залізо — один з найдавніших і найпоширеніших металів, який і далі домінує у техніці. Воно є головною складовою сталі — матеріалу, з якого виготовляють машини, мости, будівельні конструкції, труби.

У технічному застосуванні залізо приваблює:

високою міцністю;

стійкістю до деформацій;

доступною ціною.

Проте для сучасної техніки звичайного заліза замало. Воно поступається місцем легованим сталям та композитам, особливо там, де важлива вага та корозійна стійкість.

Застосування алюмінію в техніці

Алюміній активно витісняє важчі метали завдяки своїй малій вазі та корозійній стійкості. Його застосовують у:

авіабудуванні;

автомобільній промисловості;

побутовій техніці;

фасадних системах;

кабелях і проводах.

Алюміній також активно використовується у виробництві сонячних панелей та корпусів дронів. Його головна перевага — легкість, а також можливість багаторазової переробки без втрати властивостей.

Мідь у технічних інноваціях

Мідь — критично важливий метал для електротехніки. Вона стала одним із ключових ресурсів для:

прокладки електромереж;

виробництва електромоторів;

виготовлення мікросхем;

телекомунікаційних систем;

зарядних станцій для електромобілів.

Мідь відзначається надзвичайно високою електропровідністю, поступаючись лише сріблу. В умовах зростаючого попиту на відновлювану енергію та електротранспорт вона стала "новою нафтою" технічного світу.

Літій як основа енергетичних рішень

Літій — новий лідер серед технічних металів. Його основна цінність — участь у виготовленні акумуляторів. Літій-іонні батареї є серцем:

смартфонів;

ноутбуків;

електрокарів;

накопичувачів енергії.

За словами головного економіста Benchmark Mineral Intelligence Саймона Мурса, держави намагаються створити запаси цього металу, що вже призвело до світового дефіциту.

"Літій став геостратегічним елементом, який визначатиме майбутнє енергетики", — каже експерт.

Титан у високих технологіях

Титан — надлегкий і надміцний метал, стійкий до корозії, який особливо затребуваний у високотехнологічних галузях. Його застосування в техніці охоплює:

авіацію та космічну галузь;

медичне обладнання та імпланти;

військову техніку;

морське суднобудування.

У 2025 році попит на титан зріс через розвиток космічних технологій. Компанії, як-от SpaceX, використовують титанові сплави для створення ракет, що витримують екстремальні температури та тиск. Проте висока ціна титану обмежує його масове використання.

Вольфрам у важкій техніці

Вольфрам — один з найтвердіших металів, відомий високою температурою плавлення. Його використовують у:

бурильному обладнанні;

бронетехніці;

інструментальному виробництві;

електронних компонентах, зокрема в транзисторах.

У техніці вольфрам незамінний там, де йдеться про екстремальні навантаження, наприклад у глибокому бурінні чи зброї.

Нікель відіграв ключову роль у батареях

Нікель — ще один метал, який став стратегічно важливим для енергетичного сектору. Його використовують у:

акумуляторах для електрокарів (особливо NMC-батареях);

сплавах з нержавіючої сталі;

магнітних системах.

Нікель активно постачається з Індонезії, де уряд різко збільшив видобуток для задоволення глобального попиту на електромобільну інфраструктуру.

Рідкісноземельні метали в техніці

До цієї категорії входять лантаноїди, які використовуються у виробництві:

смартфонів;

дисплеїв;

сонячних панелей;

лазерних технологій;

військових систем наведення.

Без неодиму, тербію чи диспрозію сучасна техніка просто не функціонує. Однак доступність цих металів обмежена, а їх видобуток здебільшого зосереджений у Китаї.

Як повідомлялось, електрична провідність визначає здатність матеріалу пропускати струм, що в металах зумовлено рухом вільних електронів. Вивчення цієї властивості є критично важливим для інженерії, електроніки та енергетики, оскільки правильний вибір металів безпосередньо впливає на ефективність різноманітних пристроїв.

Також ми розповідали, що рідкісноземельні метали традиційно вважалися вичерпним ресурсом, більшість родовищ якого вже відкрито. Проте нещодавнє відкриття плато, що колись було островом, за 1,3 тис. кілометрів від Бразилії, може змінити це уявлення, відкриваючи нові перспективи для їх видобутку.