Пиво на заводах — как варят напиток в современных условиях

Человек держит в руках бутылки. Фото: УНИАН

Мало кто из любителей пива знает, как изготавливается этот популярный напиток. И зря, ведь пивоварение — это хоть и сложный, но очень интересный процесс в пищевой промышленности.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как на заводах на самом деле варят пиво.

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Когда возникло пиво и кто его варил

Производить пиво люди начали с давних времен. По крайней мере ученые считают, что этот напиток появился еще в древнем Шумере (ныне территория Ирака) около 5-5,5 тысяч лет назад. О пиве уже тогда знали во многих существовавших тогда цивилизациях: в древнем Египте и Греции, в Месопотамии. Интересно, что пивоварением занимались не только на тех землях, где выращивали пшеницу, овес, просо, ячмень или рожь, но и, например, в Древнем Китае.

Ингредиенты, которые нужны для варки пива. Фото: УНИАН

В Средневековье пиво варили уже в монастырях, причем монахи усовершенствовали рецепт: в напиток начали добавлять хмель, поэтому срок годности напитка значительно увеличился. В наши дни почти все пивовары для варки пива используют рецепты XIX века. Но сама технология пивоварения значительно улучшилась.

Как варят пиво сейчас в Украине и мире

Оборудование на современном пивзаводе. Фото: УНИАН

Работник пивзавода во время работы 1 / 2



Процесс состоит из нескольких этапов:

Для пива нужен ячмень: его проращивают, сушат (так и возникают темные сорта пива после карамелизации сахара во время жарки), удаляют ростки, а затем с помощью дробилки измельчают на различные фракции. Смешивание солода с водой. Процесс долговременный, после которого создается сусло — фильтрация жидкости от солодовой жмыха. Готовое сусло варится один-два часа с добавлением хмеля. Именно на этом этапе пиво получает свой вкус и аромат. После этого жидкость переливают в специальный резервуар — Whirlpool и очищают от остатков солода и хмеля. Когда все готово — сусло охлаждают и перекачивают в бродильный резервуар для насыщения кислородом. Пивовары добавляют дрожжи, начинается период ожидания. Предпоследний процесс пивоварения — фильтрация и пастеризация. Контроль качества — специалисты контролируют каждую стадию приготовления, чтобы потребитель получил качественный напиток.

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