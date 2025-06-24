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Главная Индустрии Как варят пиво на заводах — шесть этапов производства

Как варят пиво на заводах — шесть этапов производства

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Дата публикации 24 июня 2025 13:15
Пиво на заводах — как варят напиток в современных условиях
Человек держит в руках бутылки. Фото: УНИАН
Ключові моменти Когда возникло пиво и кто его варил Как варят пиво сейчас в Украине и мире

Мало кто из любителей пива знает, как изготавливается этот популярный напиток. И зря, ведь пивоварение — это хоть и сложный, но очень интересный процесс в пищевой промышленности.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как на заводах на самом деле варят пиво.

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Когда возникло пиво и кто его варил

Производить пиво люди начали с давних времен. По крайней мере ученые считают, что этот напиток появился еще в древнем Шумере (ныне территория Ирака) около 5-5,5 тысяч лет назад. О пиве уже тогда знали во многих существовавших тогда цивилизациях: в древнем Египте и Греции, в Месопотамии. Интересно, что пивоварением занимались не только на тех землях, где выращивали пшеницу, овес, просо, ячмень или рожь, но и, например, в Древнем Китае.

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Ингредиенты, которые нужны для варки пива. Фото: УНИАН

В Средневековье пиво варили уже в монастырях, причем монахи усовершенствовали рецепт: в напиток начали добавлять хмель, поэтому срок годности напитка значительно увеличился. В наши дни почти все пивовары для варки пива используют рецепты XIX века. Но сама технология пивоварения значительно улучшилась.

Как варят пиво сейчас в Украине и мире

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    Оборудование на современном пивзаводе. Фото: УНИАН
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    Работник пивзавода во время работы
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Процесс состоит из нескольких этапов:

  1. Для пива нужен ячмень: его проращивают, сушат (так и возникают темные сорта пива после карамелизации сахара во время жарки), удаляют ростки, а затем с помощью дробилки измельчают на различные фракции.
  2. Смешивание солода с водой. Процесс долговременный, после которого создается сусло — фильтрация жидкости от солодовой жмыха.
  3. Готовое сусло варится один-два часа с добавлением хмеля. Именно на этом этапе пиво получает свой вкус и аромат.
  4. После этого жидкость переливают в специальный резервуар — Whirlpool и очищают от остатков солода и хмеля. Когда все готово — сусло охлаждают и перекачивают в бродильный резервуар для насыщения кислородом. Пивовары добавляют дрожжи, начинается период ожидания.
  5. Предпоследний процесс пивоварения — фильтрация и пастеризация.
  6. Контроль качества — специалисты контролируют каждую стадию приготовления, чтобы потребитель получил качественный напиток.

Ранее мы рассказывали о полезных ископаемых, которые есть на территории Винницкой области в Украине. Этот регион является уникальным благодаря своим природным богатствам. Узнавайте также о редкой рыбе, которая водится в водоемах украинских Карпат.

 

промышленность завод пиво деньги производство
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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