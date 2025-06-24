Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії Як варять пиво на заводах — шість етапів виробництва

Як варять пиво на заводах — шість етапів виробництва

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 13:15
Пиво на заводах — як варять напій у сучасних умовах
Людина тримає в руках пляшки. Фото: УНІАН
Ключові моменти Коли виникло пиво і хто його варив Як варять пиво зараз в Україні та світі

Мало хто з любителів пива знає, як виготовляється цей популярний напій. І дарма, адже пивоваріння — це хоч і складний, але дуже цікавий процес у харчовій промисловості. 

Редакція Новини.LIVE розповідає, як на заводах насправді варять пиво. 

Реклама
Читайте також:

Коли виникло пиво і хто його варив

Виробляти пиво люди почали з давніх-давен. Принаймні вчені вважають, що цей напій виробляли вже у стародавньому Шумері (нині територія Іраку) ще 5-5,5 тисяч років тому. Про пиво вже тоді знали у багатьох існуючих тоді в цивілізаціях: у стародавньому Єгипті та Греції, в Месопотамії. Цікаво, що пивоварінням займалися не тільки на тих землях, де вирощували пшеницю, овес, просо, ячмінь або жито, а й, наприклад, у Древньому Китаї. 

null
Інгредієнти, які потрібні для варіння пива. Фото: УНІАН

У Середньовіччі пиво варили вже в монастирях, причому ченці вдосконалили рецепт: в напій почали додавати хміль, тож термін придатності напою значно збільшився.

У наші дні майже усі пивовари для варіння пива використовують рецепти XIX століття. Але сама технологія пивоваріння значно покращилася.

Як варять пиво зараз в Україні та світі 

  • None - фото 2
    Обладнання на сучасному пивзаводі. Фото: УНІАН
  • None - фото 3
    Працівник пивзаводу під час роботи
1 / 2
  • None - фото 2
  • None - фото 3

Процес складається з кількох етапів: 

  1. Для пива потрібен ячмінь: його пророщують, сушать (так і виникають темні сорти пива після карамелізації цукру під час смаження), видаляють паростки, а потім за допомогою дробарки подрібнюють на різні фракції.
  2. Змішування солоду з водою. Процес довготривалий, після якого  створюється сусло — фільтрація рідини від солодового жмиху.
  3. Готове сусло вариться одну-дві години з додаванням хмелю. Саме на цьому етапі пиво отримує свій смак і аромат
  4. Після цього рідину переливають у спеціальний резервуар — Whirlpool та очищають від залишків солоду і хмелю. Коли все готово — сусло охолоджують та перекачують в бродильний резервуар для насичення киснем. Пивовари додають дріжджі, починається період очікування.
  5. Передостанній процес пивоваріння — фільтрація та пастеризація.
  6. Контроль якості — фахівці контролюють кожну стадію приготування, щоб споживач отримав якісний напій.

Раніше ми розповідали про корисні копалини, які є на території Вінницької області в Україні. Цей регіон є унікальним завдяки своїм природним багатствам. Дізнавайтесь також про рідкісну рибу, яка водиться у водоймах українських Карпат. 

 

промисловість завод пиво гроші виробництво
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації