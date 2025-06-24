Пиво на заводах — як варять напій у сучасних умовах

Людина тримає в руках пляшки. Фото: УНІАН

Мало хто з любителів пива знає, як виготовляється цей популярний напій. І дарма, адже пивоваріння — це хоч і складний, але дуже цікавий процес у харчовій промисловості.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як на заводах насправді варять пиво.

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Коли виникло пиво і хто його варив

Виробляти пиво люди почали з давніх-давен. Принаймні вчені вважають, що цей напій виробляли вже у стародавньому Шумері (нині територія Іраку) ще 5-5,5 тисяч років тому. Про пиво вже тоді знали у багатьох існуючих тоді в цивілізаціях: у стародавньому Єгипті та Греції, в Месопотамії. Цікаво, що пивоварінням займалися не тільки на тих землях, де вирощували пшеницю, овес, просо, ячмінь або жито, а й, наприклад, у Древньому Китаї.

Інгредієнти, які потрібні для варіння пива. Фото: УНІАН

У Середньовіччі пиво варили вже в монастирях, причому ченці вдосконалили рецепт: в напій почали додавати хміль, тож термін придатності напою значно збільшився.

У наші дні майже усі пивовари для варіння пива використовують рецепти XIX століття. Але сама технологія пивоваріння значно покращилася.

Як варять пиво зараз в Україні та світі

Обладнання на сучасному пивзаводі. Фото: УНІАН

Працівник пивзаводу під час роботи 1 / 2



Процес складається з кількох етапів:

Для пива потрібен ячмінь: його пророщують, сушать (так і виникають темні сорти пива після карамелізації цукру під час смаження), видаляють паростки, а потім за допомогою дробарки подрібнюють на різні фракції. Змішування солоду з водою. Процес довготривалий, після якого створюється сусло — фільтрація рідини від солодового жмиху. Готове сусло вариться одну-дві години з додаванням хмелю. Саме на цьому етапі пиво отримує свій смак і аромат Після цього рідину переливають у спеціальний резервуар — Whirlpool та очищають від залишків солоду і хмелю. Коли все готово — сусло охолоджують та перекачують в бродильний резервуар для насичення киснем. Пивовари додають дріжджі, починається період очікування. Передостанній процес пивоваріння — фільтрація та пастеризація. Контроль якості — фахівці контролюють кожну стадію приготування, щоб споживач отримав якісний напій.

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