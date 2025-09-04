Ядерная мощность — сколько атомных электростанций есть в США

АЭС в США. Фото: Southern Nuclear

Атомная энергетика занимает важное место в структуре энергетики США, обеспечивая миллионы домохозяйств стабильной и относительно чистой электроэнергией. Количество АЭС и их значение для энергетического баланса Америки является предметом постоянного обсуждения среди экспертов, ведь ядерная энергия остается ключевым элементом в обеспечении энергетической безопасности государства.

Новини.LIVE рассказывают, сколько атомных электростанций есть в США.

Сколько реакторов насчитывает американская атомная отрасль

По состоянию на 1 января 2025 года, по данным ресурса EES EAEC, в эксплуатации в США находилось 94 реактора (54 атомные электростанции), в том числе:

63 реактора типа PWR суммарной установленной мощностью брутто 68 019 МВт (нетто — 64 243 МВт);

31 реактор типа BWR c общей установленной мощностью брутто 34 456 МВт (нетто — 32 709 МВт).

Суммарная установленная мощность брутто 94 имеющихся реакторов — 102 475 МВт (нетто — 96 952 МВт).

Крупнейшие и старейшие АЭС в США

Palo Verde Nuclear Generating Station — действующая атомная электростанция на юго-западе США (штат Аризона). Это крупнейшая атомная станция в США (3 энергоблока по 1 400 МВт), обеспечивающая электроэнергией города с населением почти 4 миллиона человек.

Самой старой действующей АЭС в США является Prichard в штате Иллинойс, которая начала коммерческую эксплуатацию в 1959 году.

Наряду с ней к старейшим также входят АЭС Oak Ridge в штате Теннесси, которая была запущена в 1943 году для военных нужд, но позже была модернизирована для производства электроэнергии, и АЭС Savannah River, которая также была создана для военных целей в 1950-х годах и позже была включена в общую энергетическую систему страны.

