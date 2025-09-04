Ядерна потужність — скільки атомних електростанцій є в США

АЕС в США. Фото: Southern Nuclear

Атомна енергетика посідає важливе місце у структурі енергетики США, забезпечуючи мільйони домогосподарств стабільною та відносно чистою електроенергією. Кількість АЕС і їхнє значення для енергетичного балансу Америки є предметом постійного обговорення серед експертів, адже ядерна енергія залишається ключовим елементом у забезпеченні енергетичної безпеки держави.

Скільки атомних електростанцій є в США.

Скільки реакторів налічує американська атомна галузь

Станом на 1 січня 2025 року, за даними ресурсу EES EAEC, в експлуатації у США перебувало 94 реактори (54 атомні електростанції), у тому числі:

63 реактори типу PWR сумарною встановленою потужністю брутто 68 019 МВт (нетто — 64 243 МВт);

31 реактор типу BWR c загальною встановленою потужністю брутто 34 456 МВт (нетто — 32 709 МВт).

Сумарна встановлена ​​потужність брутто 94 наявних реакторів — 102 475 МВт (нетто — 96 952 МВт).

Найбільші та найстаріші АЕС у США

Palo Verde Nuclear Generating Station) — діюча атомна електростанція на південному заході США (штат Аризона). Це найбільша атомна станція в США (3 енергоблоки по 1 400 МВт), що забезпечує електроенергією міста з населенням майже 4 мільйони осіб.

Найстарішою діючою АЕС у США є Prichard у штаті Іллінойс, яка почала комерційну експлуатацію в 1959 році.

Поряд з нею до найстаріших також входять АЕС Oak Ridge у штаті Теннессі, яка була запущена у 1943 році для військових потреб, але пізніше була модернізована для виробництва електроенергії, та АЕС Savannah River, яка також була створена для військових цілей у 1950-х роках і пізніше була включена до загальної енергетичної системи країни.

