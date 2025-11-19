Редкоземельные элементы найдены на Аляске — какое месторождение нашли геологи

Спецтехника на месторождении. Фото: Freepik

Новое исследование на месторождении Graphite Creek подтвердило наличие пяти редкоземельных элементов, критически важных для оборонной и высокотехнологичной промышленности США. Речь идет о неодиме, празеодиме, диспрозии, тербии и самарии.

Это те материалы, которые формируют основу современных постоянных магнитов, пишет издание Discovery Alert.

Как отмечают геологи, одно месторождение может сочетать два стратегических ресурса сразу, что делает находку уникальной.

Краткий перечень найденных элементов:

неодим;

празеодим;

диспрозий;

тербий;

самарий.

Уникальность месторождения на Аляске

Гранатосодержащие породы, распространенные в этой части Аляски, способны накапливать тяжелые редкоземельные элементы. Именно метаморфические процессы создали условия для параллельного формирования графита и редкоземельной минерализации.

"Факт наличия элементов не означает готовность к добыче. Необходимые данные по содержанию, масштабам и экономическим параметрам еще не обнародованы", — отмечает издание.

Основные геологические причины концентрации элементов:

высокотемпературные метаморфические процессы;

наличие гранатовых структур, способных удерживать REE;

активные тектонические зоны, способствовавшие переносу минералов.

Почему США интересуют редкоземельные элементы

В 2023 году США импортировали 100% редкоземельных материалов, что усиливает зависимость от азиатских поставщиков. Дополнительное давление создают экспортные ограничения Китая.

По этой причине каждое новое подтвержденное месторождение внутри страны имеет стратегическое значение. Если Аляска обеспечит промышленные объемы, США смогут усилить контроль над собственным производством критических технологий.

Потенциальные возможности месторождения на Аляске

Компания Graphite Creek уже имеет подтвержденный потенциал в отношении графита. Добавление редкоземельных элементов значительно повышает вес месторождения. Оба вида сырья включены в список критических материалов, что открывает доступ к государственной поддержке.

Как отмечают аналитики, сочетание двух стратегических направлений создает сильную конкурентную базу.

Исследование технологий извлечения редкоземельных элементов из гранатовых пород станет ключевым этапом. Необходимо определить эффективные методы переработки и провести технико-экономические оценки.

Результаты появятся не раньше нескольких лет, однако перспективы для США выглядят значительными.

Что нужно подтвердить в ближайшее время:

содержание элементов во всем рудном теле;

эффективность методов извлечения;

экономическую целесообразность двойного производства;

возможность интеграции графитового и REE-процессинга.

Успешная реализация открытия может существенно изменить позиции США на рынке стратегических минералов, констатирует издание.

Как сообщалось, ученые из Техасского университета в Остине разработали новую, более чистую и эффективную технологию для добычи редкоземельных элементов. Эти элементы критически важны для производства аккумуляторов для электромобилей и смартфонов.

Также мы рассказывали, что китайские ученые сделали важное открытие: они обнаружили вид папоротника, который может накапливать редкоземельные элементы в своих тканях. Ранее считалось, что на это способны лишь микроорганизмы и некоторые животные, что делает это открытие неожиданным и значительным.