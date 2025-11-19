Відео
Геологи знайшли унікальне родовище на Алясці — деталі

Дата публікації: 19 листопада 2025 10:35
Оновлено: 20:53
Рідкоземельні елементи знайдені на Алясці — яке родовище знайшли геологи
Спецтехніка на родовищі. Фото: Freepik

Нове дослідження на родовищі Graphite Creek підтвердило наявність п’яти рідкоземельних елементів, критично важливих для оборонної та високотехнологічної промисловості США. Йдеться про неодим, празеодим, диспрозій, тербій і самарій. 

Це ті матеріали, що формують основу сучасних постійних магнітів, пише видання Discovery Alert. 

Читайте також:

Як зазначають геологи, одне родовище може поєднувати два стратегічні ресурси одразу, що робить знахідку унікальною.

Короткий перелік знайдених елементів:

  • неодим;
  • празеодим;
  • диспрозій;
  • тербій;
  • самарій.

Унікальність родовища на Алясці 

Гранатовмісні породи, поширені у цій частині Аляски, здатні накопичувати важкі рідкоземельні елементи. Саме метаморфічні процеси створили умови для паралельного формування графіту та рідкоземельної мінералізації. 

"Факт наявності елементів не означає готовність до видобутку. Необхідні дані щодо вмісту, масштабів та економічних параметрів ще не оприлюднені", — зазначає видання.

Основні геологічні причини концентрації елементів:

  • високотемпературні метаморфічні процеси;
  • наявність гранатових структур, здатних утримувати REE;
  • активні тектонічні зони, що сприяли перенесенню мінералів.

Чому США цікавлять рідкоземельні елементи

У 2023 році США імпортували 100% рідкоземельних матеріалів, що підсилює залежність від азійських постачальників. Додатковий тиск створюють експортні обмеження Китаю. 

З цієї причини кожне нове підтверджене родовище всередині країни має стратегічне значення. Якщо Аляска забезпечить промислові обсяги, США зможуть посилити контроль над власним виробництвом критичних технологій.

Потенційні можливості родовища на Алясці 

Компанія Graphite Creek вже має підтверджений потенціал щодо графіту. Додавання рідкоземельних елементів значно підвищує вагу родовища. Обидва види сировини включені до списку критичних матеріалів, що відкриває доступ до державної підтримки. 

Як зазначають аналітики, поєднання двох стратегічних напрямів створює сильну конкурентну базу.

Дослідження технологій вилучення рідкоземельних елементів із гранатових порід стане ключовим етапом. Необхідно визначити ефективні методи переробки та провести техніко-економічні оцінки. 

Результати з’являться не раніше кількох років, проте перспективи для США виглядають значними.

Що потрібно підтвердити найближчим часом:

  • вміст елементів у всьому рудному тілі;
  • ефективність методів вилучення;
  • економічну доцільність подвійного виробництва;
  • можливість інтеграції графітового та REE-процесингу.

Успішна реалізація відкриття може суттєво змінити позиції США на ринку стратегічних мінералів, констатує видання.

Як повідомлялось, вчені з Техаського університету в Остіні розробили нову, чистішу та ефективнішу технологію для видобутку рідкісноземельних елементів. Ці елементи критично важливі для виробництва акумуляторів для електромобілів і смартфонів. 

Також ми розповідали, що китайські вчені зробили важливе відкриття: вони виявили вид папороті, який може накопичувати рідкісноземельні елементи у своїх тканинах. Раніше вважалося, що на це здатні лише мікроорганізми та деякі тварини, що робить це відкриття несподіваним і значним.

Аляска видобуток корисних копалин видобуток видобуток руд рідкісноземельні метали
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
