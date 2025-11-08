Самая большая ГЭС Украины — где она расположена и чем уникальна

Днепровская ГЭС. Фото: УНИАН

Днепровская ГЭС — это самая большая и старейшая гидроэлектростанция в Днепровском каскаде, возведенная в начале XX века. Она является символом эпохи и до сих пор поражает своим величием и масштабом.

Новини.LIVE рассказывают, как появилась Днепровская ГЭС и в каком состоянии она сегодня.

Как строили Днепровскую ГЭС

По данным Укргидроэнерго, впервые идея строительства плотины с ГЭС в городе Запорожье возле казацкого острова Хортица возникла еще в 1905 году, но ее реализации помешала Первая мировая война.

Строительные работы начались в марте 1927 года. К работам привлекали рабочих со всего СССР, и их количество быстро выросло с 16 человек до 127 000 в ноябре того же года.

Сначала большинство работ выполнялось вручную из-за низкой технической обеспеченности. Со временем Днепрострой стал одним из самых технически оснащенных объектов в СССР, используя оборудование и материалы, в частности, из США (турбины "Newport News", генераторы "General Electric"), Германии, Швеции, Чехословакии и Беларуси.

Проект предусматривал строительство плотины через два острова, что позволило вести работы поэтапно, не перекрывая реку.

1 марта 1932 года ввели в эксплуатацию первый гидроагрегат Днепровской гидроэлектростанции.

10 ноября 1932 года — ДнепроГЭС причислили к действующим предприятиям (мощность первой очереди — 310 тыс. кВт).

В январе 1939 года была достигнута проектная мощность 560 000 кВт после пуска девятого агрегата. На то время это была самая мощная ГЭС в Европе.

К июню 1941 года ГЭС выработала более 16 млрд кВт-ч, сэкономив государству более 10 млн тонн топлива.

Во время Немецко-советской войны, 18 августа 1941 года, к станции приблизилась линия фронта. Для остановки вражеской танковой колонны по приказу Генштаба было взорвано несколько быков плотины. Это вызвало 30-метровую волну, которая смыла вражеские подразделения, но в то же время нанесла ущерб местному населению и советским военным.

Немецкому режиму не удалось полностью запустить станцию. Во время отступления в конце 1943 года оккупанты взорвали машинный зал, пульт управления и электрооборудование, но полностью уничтожить плотину не смогли.

Восстановление началось в 1944 году и не имело аналогов в мировой практике из-за масштаба разрушений. Несмотря на сложные послевоенные условия, тысячам строителей удалось возродить ДнепроГЭС за короткий срок.

В 1969 году началось строительство ДнепроГЭС-2, новой очереди электростанции.

Что происходит на Днепровской ГЭС сегодня

Сегодня Днепровская ГЭС — это современный энергетический комплекс, который состоит из плотины, машинного зала, гидроагрегатов и систем управления. Ее общая установленная мощность составляет около 1 578 МВт. Кроме того, она способна ежегодно производить несколько миллиардов киловатт-часов электроэнергии.

Но, к сожалению, Днепровская ГЭС очень пострадала в результате массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины

В результате прямых попаданий ракет обе составляющие станции, ГЭС-1 и ГЭС-2, критически повреждены и не работают. Поэтому значительная часть маневровой мощности украинской энергосистемы была потеряна. По оценкам, полное восстановление станции до состояния, в котором она была до атак, займет годы.

