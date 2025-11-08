Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії Флагман енергетики — яка ГЕС є найбільшою в Україні

Флагман енергетики — яка ГЕС є найбільшою в Україні

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 17:25
Оновлено: 19:09
Найбільша ГЕС України — де вона розташована та чим унікальна
Дніпровська ГЕС. Фото: УНІАН

Дніпровська ГЕС — це найбільша і найстаріша гідроелектростанція в Дніпровському каскаді, зведена на початку XX століття. Вона є символом епохи та досі вражає своєю величчю та масштабом.

Новини.LIVE розповідають, як з'явилася Дніпровська ГЕС та у якому стані вона сьогодні.

Реклама
Читайте також:

Як будували Дніпровську ГЕС

За даними Укргідроенерго, вперше ідея будівництва греблі з ГЕС у місті Запоріжжя біля козацького острова Хортиця виникла ще у 1905 році, але її реалізації завадила Перша світова війна.

Будівельні роботи розпочалися у березні 1927 року. До робіт залучали робітників з усього СРСР, і їхня кількість швидко зросла з 16 осіб до 127 000 у листопаді того ж року.

Спочатку більшість робіт виконувалася вручну через низьку технічну забезпеченість. Згодом Дніпробуд став одним із найбільш технічно оснащених об'єктів у СРСР, використовуючи обладнання та матеріали, зокрема, зі США (турбіни "Newport News", генератори "General Electric"), Німеччини, Швеції, Чехословаччини та Білорусі.

Проєкт передбачав будівництво греблі через два острови, що дозволило вести роботи поетапно, не перекриваючи річку.

1 березня 1932 року ввели в експлуатацію перший гідроагрегат Дніпровської гідроелектростанції.

10 листопада 1932 року — ДніпроГЕС зарахували до діючих підприємств (потужність першої черги — 310 тис. кВт).

У січні 1939 року було досягнуто проєктної потужності 560 000 кВт після пуску дев'ятого агрегату. На той час це була найпотужніша ГЕС у Європі.

До червня 1941 року ГЕС виробила понад 16 млрд кВт-год, заощадивши державі понад 10 млн тонн палива.

Під час Німецько-радянської війни, 18 серпня 1941 року, до станції наблизилася лінія фронту. Для зупинки ворожої танкової колони за наказом Генштабу було підірвано кілька биків греблі. Це спричинило 30-метрову хвилю, що змила ворожі підрозділи, але водночас завдала шкоди місцевому населенню та радянським військовим.

Німецькому режиму не вдалося повністю запустити станцію. Під час відступу наприкінці 1943 року окупанти підірвали машинний зал, пульт управління та електрообладнання, але повністю знищити греблю не змогли.

Відновлення почалося у 1944 році та не мало аналогів у світовій практиці через масштаб руйнувань. Попри складні повоєнні умови, тисячам будівельників вдалося відродити ДніпроГЕС за короткий термін.

У 1969 році розпочалося будівництво ДніпроГЕС-2, нової черги електростанції.

Що відбувається на Дніпровській ГЕС сьогодні

Сьогодні Дніпровська ГЕС — це сучасний енергетичний комплекс, який складається з греблі, машинного залу, гідроагрегатів та систем керування. Її загальна встановлена потужність становить близько 1 578 МВт. Крім того, вона здатна щорічно виробляти кілька мільярдів кіловат-годин електроенергії.

Але, на жаль, Дніпровська ГЕС суттєво постраждала внаслідок масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру України

Внаслідок прямих влучань ракет обидві складові станції, ГЕС-1 та ГЕС-2, критично пошкоджені та не працюють. Тож значну частину маневрової потужності української енергосистеми було втрачено. За оцінками, повне відновлення станції до стану, в якому вона була до атак, займе роки.

Раніше ми розповідали про найпотужніші ГЕС у світі

Також дізнавайтеся, чим загрожують удари по українських ГЕС.

Запоріжжя сфера енергетики електропостачання ГЕС ДніпроГЕС
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації