Найбільша ГЕС України — де вона розташована та чим унікальна

Дніпровська ГЕС — це найбільша і найстаріша гідроелектростанція в Дніпровському каскаді, зведена на початку XX століття. Вона є символом епохи та досі вражає своєю величчю та масштабом.

Як будували Дніпровську ГЕС

За даними Укргідроенерго, вперше ідея будівництва греблі з ГЕС у місті Запоріжжя біля козацького острова Хортиця виникла ще у 1905 році, але її реалізації завадила Перша світова війна.

Будівельні роботи розпочалися у березні 1927 року. До робіт залучали робітників з усього СРСР, і їхня кількість швидко зросла з 16 осіб до 127 000 у листопаді того ж року.

Спочатку більшість робіт виконувалася вручну через низьку технічну забезпеченість. Згодом Дніпробуд став одним із найбільш технічно оснащених об'єктів у СРСР, використовуючи обладнання та матеріали, зокрема, зі США (турбіни "Newport News", генератори "General Electric"), Німеччини, Швеції, Чехословаччини та Білорусі.

Проєкт передбачав будівництво греблі через два острови, що дозволило вести роботи поетапно, не перекриваючи річку.

1 березня 1932 року ввели в експлуатацію перший гідроагрегат Дніпровської гідроелектростанції.

10 листопада 1932 року — ДніпроГЕС зарахували до діючих підприємств (потужність першої черги — 310 тис. кВт).

У січні 1939 року було досягнуто проєктної потужності 560 000 кВт після пуску дев'ятого агрегату. На той час це була найпотужніша ГЕС у Європі.

До червня 1941 року ГЕС виробила понад 16 млрд кВт-год, заощадивши державі понад 10 млн тонн палива.

Під час Німецько-радянської війни, 18 серпня 1941 року, до станції наблизилася лінія фронту. Для зупинки ворожої танкової колони за наказом Генштабу було підірвано кілька биків греблі. Це спричинило 30-метрову хвилю, що змила ворожі підрозділи, але водночас завдала шкоди місцевому населенню та радянським військовим.

Німецькому режиму не вдалося повністю запустити станцію. Під час відступу наприкінці 1943 року окупанти підірвали машинний зал, пульт управління та електрообладнання, але повністю знищити греблю не змогли.

Відновлення почалося у 1944 році та не мало аналогів у світовій практиці через масштаб руйнувань. Попри складні повоєнні умови, тисячам будівельників вдалося відродити ДніпроГЕС за короткий термін.

У 1969 році розпочалося будівництво ДніпроГЕС-2, нової черги електростанції.

Що відбувається на Дніпровській ГЕС сьогодні

Сьогодні Дніпровська ГЕС — це сучасний енергетичний комплекс, який складається з греблі, машинного залу, гідроагрегатів та систем керування. Її загальна встановлена потужність становить близько 1 578 МВт. Крім того, вона здатна щорічно виробляти кілька мільярдів кіловат-годин електроенергії.

Але, на жаль, Дніпровська ГЕС суттєво постраждала внаслідок масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру України

Внаслідок прямих влучань ракет обидві складові станції, ГЕС-1 та ГЕС-2, критично пошкоджені та не працюють. Тож значну частину маневрової потужності української енергосистеми було втрачено. За оцінками, повне відновлення станції до стану, в якому вона була до атак, займе роки.

