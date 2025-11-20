ЕС получила шанс вырваться из "литиевой ловушки" — что известно
В Испании в провинции Саламанка было найдено перспективное месторождение лития и рубидия "Conchas".
Это открытие испанских геологов уже считается одним из важнейших для Европы, поскольку оно ослабит зависимость ЕС от поставок из Китая. Об этом пишет earth.com.
Как изменится стратегическая сырьевая база ЕС
Предварительные исследования показали, что подземные пласты месторождения содержат очень высокие концентрации лития и аналогов ему в Европе просто нет.
Если данные подтвердятся, то это месторождение поможет Европе существенно уменьшить зависимость от китайских поставок, при этом будут развиваться местные производственные цепи, что приведет к:
- переориентации местных рынков на собственные мощности
- появлению тысяч новых рабочих мест
- стремительному развитию современных технологий
В чем важность месторождения лития
Уникальность месторождения заключается в том, что большую часть мировой цепи производства лития, начиная от добычи до изготовления компонентов для аккумуляторов контролирует Китай, который является недружественным к западному миру.
При этом именно без лития невозможно представить современный мир: он является главным элементом для батарей электромобилей, систем хранения энергии, портативной электроники и критически важной инфраструктуры. Поэтому Европа фактически зависит от китайских поставок в стратегическом секторе, что создает риски ценовых скачков и даже политического давления.
Европейцы избавятся от зависимости от Китая
Разработка этого месторождения даст ЕС возможность усилить сырьевую автономию и приведет к огромному толчку в местном экономическом развитии.
