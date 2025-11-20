Видео
Україна
ЕС получила шанс вырваться из "литиевой ловушки" — что известно

ЕС получила шанс вырваться из "литиевой ловушки" — что известно

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 08:15
обновлено: 19:13
В Испании нашли новое месторождение лития — это уменьшит зависимость от Китая Фото: Pixabay
Фрагмент платы с литиевой батареей. Фото: Pixabay

В Испании в провинции Саламанка было найдено перспективное месторождение лития и рубидия "Conchas".

Это открытие испанских геологов уже считается одним из важнейших для Европы, поскольку оно ослабит зависимость ЕС от поставок из Китая. Об этом пишет earth.com.

Читайте также:

Как изменится стратегическая сырьевая база ЕС

Предварительные исследования показали, что подземные пласты месторождения содержат очень высокие концентрации лития и аналогов ему в Европе просто нет.

Если данные подтвердятся, то это месторождение поможет Европе существенно уменьшить зависимость от китайских поставок, при этом будут развиваться местные производственные цепи, что приведет к:

  • переориентации местных рынков на собственные мощности
  • появлению тысяч новых рабочих мест
  • стремительному развитию современных технологий

В чем важность месторождения лития

Уникальность месторождения заключается в том, что большую часть мировой цепи производства лития, начиная от добычи до изготовления компонентов для аккумуляторов контролирует Китай, который является недружественным к западному миру.

При этом именно без лития невозможно представить современный мир: он является главным элементом для батарей электромобилей, систем хранения энергии, портативной электроники и критически важной инфраструктуры. Поэтому Европа фактически зависит от китайских поставок в стратегическом секторе, что создает риски ценовых скачков и даже политического давления.

Европейцы избавятся от зависимости от Китая

Разработка этого месторождения даст ЕС возможность усилить сырьевую автономию и приведет к огромному толчку в местном экономическом развитии.

Ранее мы рассказывали о том, что ученые создали особую технологию обработки руды. Это станет ключевым инструментом для уменьшения воздействия на окружающую среду в горной промышленности.

Узнайте также, как Китай совершил прорыв в ветроэнергетике и к чему такая технология приведет в будущем.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
