Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії ЄС отримала шанс вирватись із "літієвої пастки" — що відомо

ЄС отримала шанс вирватись із "літієвої пастки" — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 08:15
Оновлено: 19:13
В Іспанії знайшли нове родовище літію — це зменшить залежність від Китаю
Фрагмент плати з літієвою батареєю. Фото: Pixabay

В Іспаніі в провінції Саламанка було знайдено перспективне родовище літію та рубідію "Conchas".

Це відкриття іспанських геологів вже вважається одним із найважливіших для Європи, оскільки воно послабить залежність ЄС від поставок з Китаю. Про це пише earth.com.

Реклама
Читайте також:

Як зміниться стратегічна сировинна база ЄС

Попередні дослідження показали, що підземні пласти родовища містять дуже високі концентрації літію і аналогів йому в Європі просто немає.

Якщо дані підтвердяться, то це родовище допоможе Європі суттєво зменшити залежність від китайських поставок, при цьому будуть розвиватися місцеві виробничі ланцюги, що призведе до:

  • переорієнтації місцевих ринків на власні потужності
  • появи тисяч нових робочих місць
  • стрімкого розвитку сучасних технологій

В чому важливість родовища літію

Унікальність родовища полягає у тому, що більшу частину світового ланцюга виробництва літію, починаючи від видобутку до виготовлення компонентів для акумуляторів контролює Китай, який є недружнім до західного світу. 

При тому саме без літія неможливо уявити сучасний світ: він є головним елементом для батарей електромобілів, систем зберігання енергії, портативної електроніки та критично важливої інфраструктури. Через це Європа фактично залежить від китайських постачань у стратегічному секторі, що створює ризики цінових стрибків та навіть політичного тиску.

Європейці позбудуться залежності від Китаю

Розробка цього родовища дасть ЄС можливість посилити сировинну автономію і приведе до величезного поштовху в місцевому економічному розвитку.  

Раніше ми розповідали про те, що вчені створили особливу технологію обробки руди. Це стане ключовим інструментом для зменшення впливу на довкілля в гірничій промисловості.

Дізнавайтесь також,  як Китай здійснив прорив у вітроенергетиці і до чого така технологія призведе у майбутньому. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації