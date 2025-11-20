В Іспанії знайшли нове родовище літію — це зменшить залежність від Китаю

ЄС отримала шанс вирватись із "літієвої пастки" — що відомо
В Іспаніі в провінції Саламанка було знайдено перспективне родовище літію та рубідію "Conchas".
Це відкриття іспанських геологів вже вважається одним із найважливіших для Європи, оскільки воно послабить залежність ЄС від поставок з Китаю. Про це пише earth.com.
Як зміниться стратегічна сировинна база ЄС
Попередні дослідження показали, що підземні пласти родовища містять дуже високі концентрації літію і аналогів йому в Європі просто немає.
Якщо дані підтвердяться, то це родовище допоможе Європі суттєво зменшити залежність від китайських поставок, при цьому будуть розвиватися місцеві виробничі ланцюги, що призведе до:
- переорієнтації місцевих ринків на власні потужності
- появи тисяч нових робочих місць
- стрімкого розвитку сучасних технологій
В чому важливість родовища літію
Унікальність родовища полягає у тому, що більшу частину світового ланцюга виробництва літію, починаючи від видобутку до виготовлення компонентів для акумуляторів контролює Китай, який є недружнім до західного світу.
При тому саме без літія неможливо уявити сучасний світ: він є головним елементом для батарей електромобілів, систем зберігання енергії, портативної електроніки та критично важливої інфраструктури. Через це Європа фактично залежить від китайських постачань у стратегічному секторі, що створює ризики цінових стрибків та навіть політичного тиску.
Європейці позбудуться залежності від Китаю
Розробка цього родовища дасть ЄС можливість посилити сировинну автономію і приведе до величезного поштовху в місцевому економічному розвитку.
Раніше ми розповідали про те, що вчені створили особливу технологію обробки руди. Це стане ключовим інструментом для зменшення впливу на довкілля в гірничій промисловості.
Дізнавайтесь також, як Китай здійснив прорив у вітроенергетиці і до чого така технологія призведе у майбутньому.
Читайте Новини.LIVE!