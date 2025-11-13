Видео
Экологическая архитектура потеряла спрос — что пошло не так

Экологическая архитектура потеряла спрос — что пошло не так

Дата публикации 13 ноября 2025 14:15
обновлено: 19:43
Почему "зеленая" коммерческая недвижимость теряет популярность в мире
Дом и дерево. Фото: Freepik

Зеленая коммерческая недвижимость, которая еще несколько лет назад казалась будущим бизнес-инфраструктуры, сегодня стремительно теряет позиции. По данным Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), интерес к экозданиям упал с 48% до 40%.

В США ситуация хуже всего — только 11% арендаторов и инвесторов предпочитают "чистую" архитектуру, хотя в 2021 году таких было 25%, пишет The Guardian.

Читайте также:

"Правительственная политика и регулирование имеют огромное влияние на доверие рынка", — отмечает аналитик RICS Кису Зехра.

Изменение политического курса в США уменьшило поддержку экологических инициатив и фактически остановило развитие "зеленых" проектов.

Почему бизнес отказывается от экологических зданий

Основные причины снижения интереса к экологической недвижимости:

  1. Высокая стоимость: сертификация, экологические материалы и энергоэффективные технологии повышают цену строительства.
  2. Нестабильность рынка: бизнес ориентируется на быструю прибыль, а не долгосрочные выгоды.
  3. Изменение политических приоритетов: сокращение государственных стимулов для "зеленых" проектов.

"Когда нет четких правил игры, рынок перестает верить в экостандарты", — отмечают в RICS.

Как строительство влияет на климат

По данным Программы ООН по окружающей среде (UNEP), именно строительная отрасль отвечает за примерно треть всех парниковых выбросов в мире.

Структура этих выбросов выглядит так:

  • 20% — изготовление строительных материалов;
  • 80% — эксплуатация зданий: отопление, вентиляция, освещение.

Экоздания уменьшают это влияние благодаря комплексному подходу:

  • использование материалов с низким углеродным следом;
  • установка систем энергосбережения;
  • повторное использование воды и тепла.

Меньше экологических расчетов в строительстве

В RICS заметили тревожную тенденцию: уменьшается количество специалистов, которые проводят расчет "воплощенного углерода" в своих проектах. Если в 2021 году его не измеряли 34% строителей, то сейчас — уже 46%.

"Это тревожный сигнал. Когда экономия вытесняет экологию, мы фактически откатываемся назад", — комментируют эксперты.

Что будет с "зеленой" архитектурой дальше

Несмотря на спад интереса, аналитики прогнозируют восстановление рынка экостроек. В мире постепенно ужесточаются климатические нормы, и бизнесу придется приспосабливаться.

Для этого необходимо:

  • восстановить государственные стимулы для "зеленых" инвестиций;
  • сделать сертификацию прозрачной и доступной;
  • усилить доверие к устойчивым технологиям среди девелоперов.

Как сообщалось, солнечная энергетика, когда-то образец экологического прогресса, сейчас стала значительным вызовом для энергетической стабильности Европы. Чрезмерная нагрузка, вызванная ростом ее мощностей, угрожает старым электрическим сетям и создает риск масштабных сбоев.

Также мы рассказывали, что желание установить кондиционер летом для спасения от жары является естественным, но процесс охлаждения требует значительных энергозатрат. Поэтому крайне важно уделять внимание вопросам энергоэффективности и искать пути для уменьшения финансовых затрат.

США недвижимость экология зеленая энергетика архитектура
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
