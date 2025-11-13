Почему "зеленая" коммерческая недвижимость теряет популярность в мире

Дом и дерево. Фото: Freepik

Зеленая коммерческая недвижимость, которая еще несколько лет назад казалась будущим бизнес-инфраструктуры, сегодня стремительно теряет позиции. По данным Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), интерес к экозданиям упал с 48% до 40%.

В США ситуация хуже всего — только 11% арендаторов и инвесторов предпочитают "чистую" архитектуру, хотя в 2021 году таких было 25%, пишет The Guardian.

"Правительственная политика и регулирование имеют огромное влияние на доверие рынка", — отмечает аналитик RICS Кису Зехра.

Изменение политического курса в США уменьшило поддержку экологических инициатив и фактически остановило развитие "зеленых" проектов.

Почему бизнес отказывается от экологических зданий

Основные причины снижения интереса к экологической недвижимости:

Высокая стоимость: сертификация, экологические материалы и энергоэффективные технологии повышают цену строительства. Нестабильность рынка: бизнес ориентируется на быструю прибыль, а не долгосрочные выгоды. Изменение политических приоритетов: сокращение государственных стимулов для "зеленых" проектов.

"Когда нет четких правил игры, рынок перестает верить в экостандарты", — отмечают в RICS.

Как строительство влияет на климат

По данным Программы ООН по окружающей среде (UNEP), именно строительная отрасль отвечает за примерно треть всех парниковых выбросов в мире.

Структура этих выбросов выглядит так:

20% — изготовление строительных материалов;

80% — эксплуатация зданий: отопление, вентиляция, освещение.

Экоздания уменьшают это влияние благодаря комплексному подходу:

использование материалов с низким углеродным следом;

установка систем энергосбережения;

повторное использование воды и тепла.

Меньше экологических расчетов в строительстве

В RICS заметили тревожную тенденцию: уменьшается количество специалистов, которые проводят расчет "воплощенного углерода" в своих проектах. Если в 2021 году его не измеряли 34% строителей, то сейчас — уже 46%.

"Это тревожный сигнал. Когда экономия вытесняет экологию, мы фактически откатываемся назад", — комментируют эксперты.

Что будет с "зеленой" архитектурой дальше

Несмотря на спад интереса, аналитики прогнозируют восстановление рынка экостроек. В мире постепенно ужесточаются климатические нормы, и бизнесу придется приспосабливаться.

Для этого необходимо:

восстановить государственные стимулы для "зеленых" инвестиций;

сделать сертификацию прозрачной и доступной;

усилить доверие к устойчивым технологиям среди девелоперов.

