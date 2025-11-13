Чому "зелена" комерційна нерухомість втрачає популярність у світі

Будинок та дерево. Фото: Freepik

Зелена комерційна нерухомість, яка ще кілька років тому здавалася майбутнім бізнес-інфраструктури, сьогодні стрімко втрачає позиції. За даними Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), інтерес до екобудівель впав із 48% до 40%.

У США ситуація найгірша — лише 11% орендарів і інвесторів віддають перевагу "чистій" архітектурі, хоча у 2021 році таких було 25%, пише The Guardian.

"Урядова політика та регулювання мають величезний вплив на довіру ринку", — наголошує аналітик RICS Кісу Зехра.

Зміна політичного курсу у США зменшила підтримку екологічних ініціатив і фактично зупинила розвиток "зелених" проєктів.

Чому бізнес відмовляється від екологічних будівель

Основні причини зниження інтересу до екологічної нерухомості:

Висока вартість: сертифікація, екологічні матеріали та енергоефективні технології підвищують ціну будівництва. Нестабільність ринку: бізнес орієнтується на швидкий прибуток, а не довгострокові вигоди. Зміна політичних пріоритетів: скорочення державних стимулів для "зелених" проєктів.

"Коли немає чітких правил гри, ринок перестає вірити в екостандарти", — зазначають у RICS.

Як будівництво впливає на клімат

За даними Програми ООН з довкілля (UNEP), саме будівельна галузь відповідає за приблизно третину всіх парникових викидів у світі.

Структура цих викидів виглядає так:

20% — виготовлення будівельних матеріалів;

80% — експлуатація будівель: опалення, вентиляція, освітлення.

Екобудівлі зменшують цей вплив завдяки комплексному підходу:

використання матеріалів із низьким вуглецевим слідом;

встановлення систем енергозаощадження;

повторне використання води та тепла.

Менше екологічних розрахунків у будівництві

У RICS помітили тривожну тенденцію: зменшується кількість фахівців, які проводять розрахунок "втіленого вуглецю" у своїх проєктах. Якщо у 2021 році його не вимірювали 34% будівельників, то нині — уже 46%.

"Це тривожний сигнал. Коли економія витісняє екологію, ми фактично відкочуємося назад", — коментують експерти.

Що буде із "зеленою" архітектурою далі

Попри спад інтересу, аналітики прогнозують відновлення ринку екобудівель. У світі поступово посилюються кліматичні норми, і бізнесу доведеться пристосовуватись.

Для цього необхідно:

відновити державні стимули для "зелених" інвестицій;

зробити сертифікацію прозорою й доступною;

посилити довіру до сталих технологій серед девелоперів.

