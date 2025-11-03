Где в Европе самые большие запасы серебра — лидеры по добыче ценного металла

Слитки серебра. Фото: Unsplash

Запасы серебра в Европе имеют большое экономическое значение, ведь этот металл широко используется не только в ювелирном деле, но и в промышленности, электронике и медицине. Расположение крупнейших месторождений серебра на континенте определяет стратегические преимущества отдельных стран и влияет на развитие их горнодобывающих регионов.

Новини.LIVE рассказывают, где в Европе самые большие запасы серебра.

Польша — серебряное сердце Европы

Польша, с запасами в 61 000 тонн, является лидером по запасам серебра в Европе, по данным ресурса Kokl.ua. Большая их часть добывается KGHM Polska Miedź, одной из крупнейших мировых горнодобывающих групп.

Месторождения в районе города Люблин, где добывают медно-серебряные руды, обеспечивают страну стабильным потоком этого металла. В 2024 году Польша добыла 1 300 тонн серебра, что делает ее одним из крупнейших европейских производителей. Интересно, что серебро здесь часто является побочным продуктом медной добычи, но его значение для экономики огромно.

Крупнейшими месторождениями серебра в Польше являются:

Polkowice-Sieroszowice — подземная шахта, расположенная в Нижнесилезском воеводстве. Шахта, которая была введена в эксплуатацию, добыла примерно 18,5 миллиона унций серебра в 2023 году. Будет работать до 2057 года.

Rudna — подземный рудник, расположенный в Нижнесилезском воеводстве. По оценкам, в 2023 году на шахте, находящейся в запущенном состоянии, было добыто примерно 18,09 миллиона унций серебра. Ожидаемая дата закрытия шахты — 2042 год.

В каких еще странах Европы есть значительные запасы серебра

По данным TheGlobalEconomy, в тройку ведущих европейских стран по производству серебра вошли также Швеция, которая за 2023 год добыла 404 метрические тонны ценного металла, и Испания с показателем 114 метрических тонн за аналогичный период.

Где больше всего серебра в Украине

Основным регионом распространения серебра в Украине, по информации Института геологии, является Закарпатье, где расположены такие месторождения:

Квасовское — в Закарпатской области, в районе села Квасы. Содержание серебра в рудах может колебаться от 60-70 г/т до 100-120 г/т.

Мужиевское — вблизи села Мужиево, Береговского района. Известно прежде всего как единственное в Украине золоторудное месторождение, однако здесь в промышленных количествах добывают свинец, цинк, а также содержится серебро.

Береговское — на Береговском нагорье, в Береговском районе. Концентрация серебра здесь превышает промышленный уровень, что делает его перспективным.

Биганское — на северо-западе Береговского нагорья, около 20 км от Береговского месторождения. Отмечается высоким содержанием серебра в виде аргентита, пруститу, энаргита и других сульфосолей.

Серебряная минерализация обнаружена также на Украинском щите: железистые кварциты Чертомлицкой структуры, щелочные редкометальные метасоматы Пержанской зоны, Кочеровской структуры, в зонах Конкского и Орехово-Павлоградского разломов и урановых месторождениях Ингульского мегаблока.

