Де в Європі найбільші запаси срібла — лідери з видобутку цінного металу

Зливки срібла. Фото: Unsplash

Запаси срібла в Європі мають велике економічне значення, адже цей метал широко використовується не лише в ювелірній справі, а й у промисловості, електроніці та медицині. Розташування найбільших родовищ срібла на континенті визначає стратегічні переваги окремих країн і впливає на розвиток їхніх гірничодобувних регіонів.

Новини.LIVE розповідають, де в Європі найбільші запаси срібла.

Польща — срібне серце Європи

Польща, із запасами в 61 000 тонн, є лідером із запасів срібла в Європі, за даними ресурсу Kokl.ua. Більша їх частина видобувається KGHM Polska Miedź, однієї з найбільших світових гірничодобувних груп.

Родовища в районі міста Люблін, де видобувають мідно-срібні руди, забезпечують країну стабільним потоком цього металу. У 2024 році Польща видобула 1 300 тонн срібла, що робить її одним із найбільших європейських виробників. Цікаво, що срібло тут часто є побічним продуктом мідного видобутку, але його значення для економіки величезне.

Найбільшими родовищами срібла у Польщі є:

Polkowice-Sieroszowice — підземна шахта, розташована в Нижньосілезькому воєводстві. Шахта, що була введена в експлуатацію, видобула приблизно 18,5 мільйонів унцій срібла у 2023 році. Працюватиме до 2057 року.

Rudna — підземний рудник, розташований у Нижньосілезькому воєводстві. За оцінками, у 2023 році на шахті, що знаходиться в занедбаному стані, було видобуто приблизно 18,09 мільйона унцій срібла. Очікувана дата закриття шахти — 2042 рік.

В яких ще країнах Європи є значні запаси срібла

За даними TheGlobalEconomy, до трійки провідних європейських країн за виробництвом срібла увійшли також Швеція, яка за 2023 рік видобула 404 метричні тонни цінного металу, та Іспанія з показником 114 метричних тонн за аналогічний період.

Де найбільше срібла в Україні

Основним регіоном поширення срібла в Україні, за інформацією Інституту геології, є Закарпаття, де розташовані такі родовища:

Квасівське — у Закарпатській області, в районі села Кваси. Вміст срібла в рудах може коливатися від 60-70 г/т до 100-120 г/т.

Мужіївське — поблизу села Мужієве, Берегівського району. Відоме насамперед як єдине в Україні золоторудне родовище, однак тут у промислових кількостях видобувають свинець, цинк, а також міститься срібло.

Берегівське — на Берегівському нагір'ї, у Берегівському районі. Концентрація срібла тут перевищує промисловий рівень, що робить його перспективним.

Біганське — на північному заході Берегівського нагір’я, близько 20 км від Берегівського родовища. Відзначається високим вмістом срібла у вигляді аргентиту, пруститу, енаргіту та інших сульфосолей.

Срібна мінералізація виявлена також на Українському щиті: залізисті кварцити Чортомлицької структури, лужні рідкіснометальні метасомати Пержанської зони, Кочерівської структури, у зонах Конкського та Оріхово-Павлоградського розломів та уранових родовищах Інгульського мегаблоку.

