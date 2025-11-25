Глобальный рынок урана перешел в фазу дефицита на фоне спроса на ядерную энергетику

Цены на уран стремительно растут. Фото: Discovery Alert

Мировой рынок урана переживает самую большую трансформацию за десятилетия. Спрос на ядерное топливо резко растет, в то время как добыча не успевает за потребностями ядерной энергетики.

Цены держатся высоко не из-за спекуляций, а из-за реального фундаментального дефицита, пишет Discovery Alert.

Спрос на уран растет быстрее, чем реакторы успевают его потреблять

Текущий спрос атомных станций составляет около 68,9 тыс. тонн в год, а к 2040-му должен вырасти до 150 тыс. тонн — то есть, более чем вдвое.

Сейчас уже 31 страна обязалась втрое увеличить ядерные мощности до 2050 года. На рынок возвращаются японские и европейские реакторы, а Китай продолжает масштабировать программу атомной энергетики. Таким образом, формируется длительный "ядерный ренессанс".

На спрос также давит технологический сектор: дата-центры и AI-инфраструктура Google, Amazon и Microsoft заключают долгосрочные контракты на ядерную энергию, фиксируя рост потребностей на годы вперед.

Главная причина уранового кризиса

Причиной кризиса стала хроническая недоинвестированность в добычу урана в течение последних лет.

С 2026 года прогнозируется структурный дефицит, который без запуска новых шахт достигнет 184 млн фунтов к 2035 году.

А Казахстан, который обеспечивает около 45% мировой добычи, не может существенно увеличить производство из-за технических и регуляторных ограничений.

Цены на уран движутся вверх

Государства активно скупают уран, поэтому цены в 2025 году колебались от 64,23 долл. за фунт в марте до 82,63 долл. за фунт в сентябре.

По прогнозам, в начале 2026 года возможен скачок цены до 135 долл. за фунт урана, так как институциональный спрос и геополитические риски будут поддерживать высокие цены годами.

