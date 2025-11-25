Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии Дефицит урана стал неизбежным — рынок готовится к новым рекордам

Дефицит урана стал неизбежным — рынок готовится к новым рекордам

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 12:23
обновлено: 13:36
Глобальный рынок урана перешел в фазу дефицита на фоне спроса на ядерную энергетику
Цены на уран стремительно растут. Фото: Discovery Alert

Мировой рынок урана переживает самую большую трансформацию за десятилетия. Спрос на ядерное топливо резко растет, в то время как добыча не успевает за потребностями ядерной энергетики.

Цены держатся высоко не из-за спекуляций, а из-за реального фундаментального дефицита, пишет Discovery Alert.

Реклама
Читайте также:

Спрос на уран растет быстрее, чем реакторы успевают его потреблять

Текущий спрос атомных станций составляет около 68,9 тыс. тонн в год, а к 2040-му должен вырасти до 150 тыс. тонн — то есть, более чем вдвое.

Сейчас уже 31 страна обязалась втрое увеличить ядерные мощности до 2050 года. На рынок возвращаются японские и европейские реакторы, а Китай продолжает масштабировать программу атомной энергетики. Таким образом, формируется длительный "ядерный ренессанс".

На спрос также давит технологический сектор: дата-центры и AI-инфраструктура Google, Amazon и Microsoft заключают долгосрочные контракты на ядерную энергию, фиксируя рост потребностей на годы вперед.

Главная причина уранового кризиса

Причиной кризиса стала хроническая недоинвестированность в добычу урана в течение последних лет.

С 2026 года прогнозируется структурный дефицит, который без запуска новых шахт достигнет 184 млн фунтов к 2035 году.

А Казахстан, который обеспечивает около 45% мировой добычи, не может существенно увеличить производство из-за технических и регуляторных ограничений.

Цены на уран движутся вверх

Государства активно скупают уран, поэтому цены в 2025 году колебались от 64,23 долл. за фунт в марте до 82,63 долл. за фунт в сентябре.

По прогнозам, в начале 2026 года возможен скачок цены до 135 долл. за фунт урана, так как институциональный спрос и геополитические риски будут поддерживать высокие цены годами.

Как сообщалось ранее, США хотят провести масштабные ядерные испытания, поскольку их активно проводят другие страны. Президент Дональд Трамп добавил, что это произойдет "достаточно скоро".

Также узнайте, что в Японии будут добывать термоядерное топливо из горячего металла и как это изменит энергетику.

АЭС Казахстан Атомная электростанция Уран ядерная энергетика термоядерный реактор
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации