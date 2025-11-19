Видео
Видео

Главная Индустрии Термоядерное топливо из горячего металла — как изменит энергетику

Термоядерное топливо из горячего металла — как изменит энергетику

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 17:25
обновлено: 21:48
В Японии создали новый метод извлечения трития для термоядерного синтеза — зачем это нужно
Ядерные реакторы. Фото: Unsplash

В Японии тестируют установку, которая настроена на получение топлива для термоядерных реакторов. Его добывают из раскаленной жидкой смеси.

Эта система должна решить одну большую проблему: как добывать тритий — редкий изотоп водорода, необходимый для реакции синтеза, пишет Interestingengineering.

Читайте также:

Тритий, ядерное топливо и специальные реакторы

Проблема заключается в том, что тритий в естественной среде практически не встречается. Поэтому ученые планируют использовать реакторы, чтобы добывать тритий внутри установки. Для этого в реакторе будет циркулировать расплав лития и свинца.

Под действием нейтронов в расплаве образуется тритий, но его надо аккуратно отделить от металла. Чтобы справиться с этой задачей, инженеры сконструировали специальное устройство: оно распыляет горячую жидкость в вакууме на мелкие капли, поэтому тритий выделяется в виде газа и его легко уловить.

"Эти испытания проверяют ключевые компоненты системы термоядерного топливного цикла, давая нашим промышленным партнерам уверенность в нашей способности обеспечивать надежные поставки топлива для будущих коммерческих развертываний", — говорится в публикации.

Тест технологического процесса

Полученные данные станут основой для другого проекта, над которым работают в Канаде, в научном центре Чалк-Ривер. Здесь будут отрабатывать полный замкнутый цикл обращения с тритием - от производства до повторного использования.

Отмечается, что система в Канаде рассчитана на непрерывную циркуляцию значительного количества трития. Это впервые позволит протестировать всю технологическую цепочку в условиях, близких к реальным.

Ранее стало известно, что южнокорейская компания Hyundai E&C построит в США четыре больших ядерных реактора. При реализации проекта специалисты хотят совместить атомную и возобновляемую энергетику с цифровыми технологиями. Также мы писали, что Турция и США договорились о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики. Страны углубят партнерство в области стратегического гражданского ядерно-технического сотрудничества.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
