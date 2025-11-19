Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії Термоядерне паливо з гарячого металу — як змінить енергетику

Термоядерне паливо з гарячого металу — як змінить енергетику

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 17:25
Оновлено: 21:48
У Японії створили новий метод вилучення тритію для термоядерного синтезу — навіщо це потрібно
Ядерні реактори. Фото: Unsplash

В Японії тестують установку, яка налаштована на отримання палива для термоядерних реакторів. Його видобувають з розпеченої рідкої суміші. 

Ця система має розв’язати одну велику проблему: як видобувати тритій — рідкісний ізотоп водню, необхідний реакції синтезу, пише Interestingengineering.

Реклама
Читайте також:

Тритій, ядерне паливо і спеціальні реактори

Проблема полягає у тому, що тритій у природному середовищі практично не зустрічається. Через це вчені планують використовувати реактори, щоб добувати тритій всередині установки. Для цього в реакторі циркулюватиме розплав літію та свинцю.

Під дією нейтронів у розплаві утворюється тритій, але його треба акуратно відокремити від металу. Щоб впоратися із цим завданням, інженери сконструювали спеціальний пристрій: він розпилює гарячу рідину у вакуумі на дрібні краплі, тож тритій виділяється у вигляді газу і його легко вловити.

"Ці випробування перевіряють ключові компоненти системи термоядерного паливного циклу, даючи нашим промисловим партнерам упевненість у нашій здатності забезпечувати надійне постачання палива для майбутніх комерційних розгортань", — йдеться у публікації. 

Тест технологічного процесу

Отримані дані стануть основою для іншого проєкту, над яким працюють в Канаді, у науковому центрі Чалк-Рівер. Тут відпрацьовуватимуть повний замкнутий цикл поводження з тритієм — від виробництва до повторного використання.

Зазначається, що система у Канаді розрахована на безперервну циркуляцію значної кількості тритію. Це вперше дозволить протестувати весь технологічний ланцюжок в умовах, близьких до реальних.

Раніше стало відомо, що південнокорейська компанія Hyundai E&C збудує у США чотири великі ядерні реактори. Під час реалізації проєкту фахівці хочуть поєднати атомну та відновлювану енергетику з цифровими технологіями. Також ми писали, що Туреччина та США домовилися про співпрацю у сфері ядерної енергетики. Країни поглиблять партнерство в галузі стратегічного цивільного ядерно-технічного співробітництва. 

Японія вчені технології енергетика ядерна енергетика
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації