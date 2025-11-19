У Японії створили новий метод вилучення тритію для термоядерного синтезу — навіщо це потрібно

Ядерні реактори. Фото: Unsplash

В Японії тестують установку, яка налаштована на отримання палива для термоядерних реакторів. Його видобувають з розпеченої рідкої суміші.

Ця система має розв’язати одну велику проблему: як видобувати тритій — рідкісний ізотоп водню, необхідний реакції синтезу, пише Interestingengineering.

Реклама

Читайте також:

Тритій, ядерне паливо і спеціальні реактори

Проблема полягає у тому, що тритій у природному середовищі практично не зустрічається. Через це вчені планують використовувати реактори, щоб добувати тритій всередині установки. Для цього в реакторі циркулюватиме розплав літію та свинцю.

Під дією нейтронів у розплаві утворюється тритій, але його треба акуратно відокремити від металу. Щоб впоратися із цим завданням, інженери сконструювали спеціальний пристрій: він розпилює гарячу рідину у вакуумі на дрібні краплі, тож тритій виділяється у вигляді газу і його легко вловити.

"Ці випробування перевіряють ключові компоненти системи термоядерного паливного циклу, даючи нашим промисловим партнерам упевненість у нашій здатності забезпечувати надійне постачання палива для майбутніх комерційних розгортань", — йдеться у публікації.

Тест технологічного процесу

Отримані дані стануть основою для іншого проєкту, над яким працюють в Канаді, у науковому центрі Чалк-Рівер. Тут відпрацьовуватимуть повний замкнутий цикл поводження з тритієм — від виробництва до повторного використання.

Зазначається, що система у Канаді розрахована на безперервну циркуляцію значної кількості тритію. Це вперше дозволить протестувати весь технологічний ланцюжок в умовах, близьких до реальних.

Раніше стало відомо, що південнокорейська компанія Hyundai E&C збудує у США чотири великі ядерні реактори. Під час реалізації проєкту фахівці хочуть поєднати атомну та відновлювану енергетику з цифровими технологіями. Також ми писали, що Туреччина та США домовилися про співпрацю у сфері ядерної енергетики. Країни поглиблять партнерство в галузі стратегічного цивільного ядерно-технічного співробітництва.