Головна Індустрії Дефіцит урану стає неминучим — ринок готується до нових рекордів

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 12:23
Оновлено: 13:36
Глобальний ринок урану перейшов у фазу дефіциту на тлі попиту на ядерну енергетику
Ціни на уран стрімко зростають. Фото: Discovery Alert

Світовий ринок урану переживає найбільшу трансформацію за десятиліття. Попит на ядерне паливо різко зростає, тоді як видобуток не встигає за потребами ядерної енергетики.

Ціни тримаються високо не через спекуляції, а через реальний фундаментальний дефіцит, пише Discovery Alert.

Читайте також:

Попит на уран зростає швидше, ніж реактори встигають його споживати

Поточний попит атомних станцій становить близько 68,9 тис. тонн на рік, а до 2040-го має зрости до 150 тис. тонн — тобто більш ніж удвічі.

Наразі вже 31 країна зобов’язалася утричі збільшити ядерні потужності до 2050 року. На ринок повертаються японські та європейські реактори, а Китай продовжує масштабувати програму атомної енергетики. Таким чином, формується тривалий "ядерний ренесанс".

На попит також тисне технологічний сектор: дата-центри та AI-інфраструктура Google, Amazon і Microsoft укладають довгострокові контракти на ядерну енергію, фіксуючи зростання потреб на роки вперед.

Головна причина уранової кризи

Причиною кризи стала хронічна недоінвестованість у видобуток урану протягом останніх років.

З 2026 року прогнозується структурний дефіцит, який без запуску нових шахт досягне 184 млн фунтів до 2035 року.

А Казахстан, який забезпечує близько 45% світового видобутку, не може суттєво збільшити виробництво через технічні та регуляторні обмеження.

Ціни на уран рухаються вгору  

Держави активно скуповують уран, тому ціни у 2025 році коливалися від 64,23 дол. за фунт у березні до 82,63 дол. за фунт у вересні.

За прогнозами, на початку 2026 року можливий стрибок ціни до 135 дол. за фунт урану, тому що інституційний попит і геополітичні ризики будуть підтримувати високі ціни роками.

Як повідомлялось раніше, США хочуть провести масштабні ядерні випробування, оскільки їх активно проводять інші країни. Президент Дональд Трамп додав, що це відбудеться досить швидко. 

Також дізнайтеся, що в Японії добуватимуть термоядерне паливо з гарячого металу та як це змінить енергетику. 
 

АЕС Казахстан Атомна електростанція Уран ядерна енергетика термоядерний реактор
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
