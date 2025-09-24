Видео
Только картон и грунт — кто создал экологический стройматериал

Только картон и грунт — кто создал экологический стройматериал

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 06:20
В Австралии изобрели дешевый и экологичный стройматериал — что об этом известно
Строительная техника на фоне домов. Фото: Unsplash

Экология и устойчивое развитие — ключевые вызовы для современного мира, поэтому решение этих проблем приобретает все более актуальное значение. Строительная отрасль серьезно влияет на окружающую среду, поскольку в ней используются традиционные материалы и методы.

Тем временем инженеры из Королевского Мельбурнского технологического института (RMIT) в Австралии создали инновационный экологический строительный материал из почвы, воды и картона, пишет журнал Sciencedirect.

Читайте также:

Минимальное влияние на природу и дешевое строительство

Исследователи решили совместить картон с традиционной технологией "утрамбованной земли" — старым строительным методом, когда уплотняются слои влажного грунта, песка и глины. В новый материал не нужно добавлять цемент, поэтому затраты на строительство снизятся втрое по сравнению с бетоном.

По словам ведущего автора исследования доктора Цзямин Ма, это нововведение может действительно в корне изменить проектирование и строительство, ведь отрасль будет использовать местные материалы, которые легко поддаются переработке.

К тому же разработка австралийских ученых поможет устранить еще две важные проблемы. Например:

  • снизит объемы картонных отходов;
  • сократит выбросы углерода.

Так, новый материал почти на четверть состоит из углеродного следа бетона. Если применять его в промышленных масштабах — это уменьшит объемы отходов на свалках. Для сравнения: ежегодно на местные мусорные полигоны в Австралии завозят более 2,2 млн тонн картона и бумаги, тогда как производство цемента и бетона обеспечивает около 8% годовых глобальных выбросов углекислого газа (CO₂).

Стены из "утрамбованной земли" имеют высокую тепловую массовость и естественно регулируют температуру и влажность внутри помещения. Это особенно актуально в условиях жаркого климата. Соответственно — отпадает необходимость применять механическое охлаждение.

Прочность материала определяется толщиной картонных трубок, для чего команда разработала специальную формулу расчета. Во время отдельных экспериментов стало известно, что с углеродными волокнами материал будет прочным, как высококачественный бетон.

"Утрамбованную землю" можно подготовить прямо на строительной площадке, уплотняя смесь грунта и воды в "картонную опалубку" вручную или с помощью техники. Поэтому компаниям не придется тратить значительные средства на транспорт и организацию логистики, ведь вместо грузовиков с кирпичом и бетоном хватит легкого картона и местного грунта.

Напомним, недавно в США нашли залежи урана на 10 млн кг. Это открытие может оказаться переломным для дальнейшего развития мировой ядерной энергетики. Узнавайте также, в какой стране открыли огромное месторождение с алмазами.

Австралия строительство технологии экология строительные материалы
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
