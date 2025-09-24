Відео
Головна Індустрії Будинки з картону і ґрунту — яку технологію винайшли вчені

Будинки з картону і ґрунту — яку технологію винайшли вчені

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 06:20
В Австралії винайшли дешевий та екологічний будматеріал — що про це відомо
Будівельна техніка на фоні будинків. Фото: Unsplash

Екологія та сталий розвиток — ключові виклики для сучасного світу, тож розв'язання цих проблем набуває усе більш актуального значення. Будівельна галузь серйозно впливає на довкілля, оскільки в ній використовуються традиційні матеріали та методи. 

Тим часом інженери з Королівського Мельбурнського технологічного інституту (RMIT) в Австралії створили інноваційний екологічний будівельний матеріал з ґрунту, води та картону, пише журнал Sciencedirect.

Мінімальний вплив на природу та дешеве будівництво

Дослідники вирішили поєднати картон із традиційною технологією "утрамбованої землі"  — старим будівельним методом, коли ущільнюються шари вологого ґрунту, піску та глини. В новий матеріал не потрібно додавати цемент, тож витрати на будівництво знизяться втричі порівняно з бетоном.

За словами провідного автора дослідження доктора Цзямін Ма, це нововведення може справді докорінно змінити проєктування та будівництво, адже галузь використовуватиме дозволяє місцеві матеріали, які легко  піддаються переробці.

До того ж розробка австралійських вчених допоможе усунути ще дві важливі проблеми. Наприклад:

  • зменшить об'єми картонних відходів;
  • скоротить викиди вуглецю.

Так, новий матеріал майже на чверть складається з вуглецевого сліду бетону. Якщо застосовувати його у промислових масштабах — це зменшить обсяги відходів на звалищах. Для порівняння: щороку на місцеві сміттєві полігони в Австралії завозять понад 2,2 млн тонн картону та паперу, тоді як виробництво цементу та бетону забезпечує близько 8% річних глобальних викидів вуглекислого газу (CO₂).

Стіни з "утрамбованої землі" мають високу теплову масову і природно регулюють температуру й вологість усередині приміщення. Це особливо актуально в умовах спекотного клімату. Відповідно — відпадає потреба застосовувати механічне охолодження.

Міцність матеріалу визначається товщиною картонних трубок, для чого команда розробила спеціальну формулу розрахунку. Під час окремих експериментів стало відомо, що з вуглецевими волокнами матеріал буде міцним, як високоякісний бетон. 

"Утрамбовану землю" можна виготовляти безпосередньо на будівельному майданчику, ущільнюючи суміш ґрунту та води в "картонну опалубку" вручну або за допомогою техніки. Тож компаніям не доведеться витрачати значні кошти на транспорт та організацію логістики, адже замість вантажівок з цеглою та бетоном вистачить легкого картону та місцевого ґрунту. 

Нагадаємо, нещодавно у США знайшли поклади урану на 10 млн кг. Це відкриття може виявитися переломним для подальшого розвитку світової ядерної енергетики. Дізнавайтесь також, в якій країні відкрили величезне родовище з алмазами

Австралія будівництво технології екологія будівельні матеріали
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
