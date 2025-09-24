В Австралії винайшли дешевий та екологічний будматеріал — що про це відомо

Будівельна техніка на фоні будинків. Фото: Unsplash

Екологія та сталий розвиток — ключові виклики для сучасного світу, тож розв'язання цих проблем набуває усе більш актуального значення. Будівельна галузь серйозно впливає на довкілля, оскільки в ній використовуються традиційні матеріали та методи.

Тим часом інженери з Королівського Мельбурнського технологічного інституту (RMIT) в Австралії створили інноваційний екологічний будівельний матеріал з ґрунту, води та картону, пише журнал Sciencedirect.

Мінімальний вплив на природу та дешеве будівництво

Дослідники вирішили поєднати картон із традиційною технологією "утрамбованої землі" — старим будівельним методом, коли ущільнюються шари вологого ґрунту, піску та глини. В новий матеріал не потрібно додавати цемент, тож витрати на будівництво знизяться втричі порівняно з бетоном.

За словами провідного автора дослідження доктора Цзямін Ма, це нововведення може справді докорінно змінити проєктування та будівництво, адже галузь використовуватиме дозволяє місцеві матеріали, які легко піддаються переробці.

До того ж розробка австралійських вчених допоможе усунути ще дві важливі проблеми. Наприклад:

зменшить об'єми картонних відходів;

скоротить викиди вуглецю.

Так, новий матеріал майже на чверть складається з вуглецевого сліду бетону. Якщо застосовувати його у промислових масштабах — це зменшить обсяги відходів на звалищах. Для порівняння: щороку на місцеві сміттєві полігони в Австралії завозять понад 2,2 млн тонн картону та паперу, тоді як виробництво цементу та бетону забезпечує близько 8% річних глобальних викидів вуглекислого газу (CO₂).

Стіни з "утрамбованої землі" мають високу теплову масову і природно регулюють температуру й вологість усередині приміщення. Це особливо актуально в умовах спекотного клімату. Відповідно — відпадає потреба застосовувати механічне охолодження.

Міцність матеріалу визначається товщиною картонних трубок, для чого команда розробила спеціальну формулу розрахунку. Під час окремих експериментів стало відомо, що з вуглецевими волокнами матеріал буде міцним, як високоякісний бетон.

"Утрамбовану землю" можна виготовляти безпосередньо на будівельному майданчику, ущільнюючи суміш ґрунту та води в "картонну опалубку" вручну або за допомогою техніки. Тож компаніям не доведеться витрачати значні кошти на транспорт та організацію логістики, адже замість вантажівок з цеглою та бетоном вистачить легкого картону та місцевого ґрунту.

