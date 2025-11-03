Новый аккумулятор с плотностью энергии 600 Вт-ч/кг — зачем его создали

Новый тип литий-серной (Li-S) твердотельной батареи. Фото: Fraunhofer.de

Ученые изобрели новую литий-серную (Li-S) твердотельную батарею. Это изобретение может стать прорывом в области энергосбережения, ведь может вытеснить с рынка хорошо известные литий-ионные (Li-ion) аккумуляторы.

Над этим проектом работала немецкая команда из Института материаловедения и технологий лучей Фраунгофера (IWS) в Дрездене, говорится на сайте учебного заведения.

В чем уникальность новой батареи

Ключевая инновация — замена жидкого электролита твердыми материалами. Они повысили стабильность цикла, уменьшили появление побочных соединений (полисульфидов), а еще ученым удалось устранить риски возгорания. Во время предварительных тестов батарея продемонстрировала высокую эффективность и стабильную работу при многократных циклах зарядки.

Почему это важно

Исследователи хотят создать батарею, энергоемкость которой составит до 550 Вт-ч/кг, а себестоимость — примерно 75 евро за киловатт-час. Этот план можно реализовать, поскольку исследователи используют технологию по нанесению электродного покрытия без растворителей. Это сокращает потребление энергии в производстве до 30% и существенно снижает выбросы CO₂.

Ученые надеются, что новую батарею можно будет использовать не только в электромобилях, но и в авиации, беспилотниках и портативных энергосистемах. В ближайшие годы уже должны появиться первые экспериментальные образцы новых батарей.

