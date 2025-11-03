Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии Батарея на будущее — ученые создали прорывной аккумулятор

Батарея на будущее — ученые создали прорывной аккумулятор

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 06:20
обновлено: 22:57
Новый аккумулятор с плотностью энергии 600 Вт-ч/кг — зачем его создали
Новый тип литий-серной (Li-S) твердотельной батареи. Фото: Fraunhofer.de

Ученые изобрели новую литий-серную (Li-S) твердотельную батарею. Это изобретение может стать прорывом в области энергосбережения, ведь может вытеснить с рынка хорошо известные литий-ионные (Li-ion) аккумуляторы.

Над этим проектом работала немецкая команда из Института материаловедения и технологий лучей Фраунгофера (IWS) в Дрездене, говорится на сайте учебного заведения.

Реклама
Читайте также:

В чем уникальность новой батареи

Ключевая инновация — замена жидкого электролита твердыми материалами. Они повысили стабильность цикла, уменьшили появление побочных соединений (полисульфидов), а еще ученым удалось устранить риски возгорания. Во время предварительных тестов батарея продемонстрировала высокую эффективность и стабильную работу при многократных циклах зарядки.

Почему это важно

Исследователи хотят создать батарею, энергоемкость которой составит до 550 Вт-ч/кг, а себестоимость — примерно 75 евро за киловатт-час. Этот план можно реализовать, поскольку исследователи используют технологию по нанесению электродного покрытия без растворителей. Это сокращает потребление энергии в производстве до 30% и существенно снижает выбросы CO₂.

Ученые надеются, что новую батарею можно будет использовать не только в электромобилях, но и в авиации, беспилотниках и портативных энергосистемах. В ближайшие годы уже должны появиться первые экспериментальные образцы новых батарей.

Ранее сообщалось о появлении нового типа органических батарей с высокой мощностью. Батарея способна сохранять более 90% своей емкости даже после 40 тысяч циклов зарядки и разрядки. Также мы писали, что в Финляндии работает крупнейшая в мире песчаная батарея. Она производит до 1 мегаватта тепловой энергии и сохраняет до 100 мегаватт-часов энергии.

транспорт изобретение ученые батерея авиация аккумулятор
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации