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Зарплаты выросли почти на 100%: наиболее высокооплачиваемые специалисты

28 июля 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты выросли почти на 100% — наиболее высокооплачиваемые специалисты
Собеседование с работодателем. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине рынок труда на фоне войны видоизменился. Приобрели большую популярность новые профессии, а в особо дефицитных на рабочие руки сферах серьезно повысили заработные платы.

Это подтверждают данные портала по поиску работы Work.ua.

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Где и кому повысили заработную плату

Так, за последний год приобрела большую популярность профессия военнослужащего, строителя, сапера, медика и работника социальной сферы. В то же время на доходы влияет близость населенных пунктов к зоне боевых действий. В частности, в столице Украины заработные платы максимальны. Так, средняя зарплата жителей Киева — 20 тыс. грн.

Также повысилась средняя заработная плата по вакансиям во время войны — на около 10% для всех профессионалов. Однако некоторые специалисты стали на "вес золота". Более чем на 80% больше готовы платить работодатели квалифицированным психологам с опытом работы.

В дальнейшем популярными остаются профессии в сфере финансов, торговли и сфере обслуживания. Ощутимо выросли заработные платы у поваров, официантов и охранников, однако меньше всего у водителей, но у них и так высокие зарплаты.

Лидерство по зарплатам держат профессионалы в IT-сфере, ортодонты, ортопеды, директора по маркетингу, инженеры по коммуникациям и руководители в сфере недвижимости.

Среди наиболее высокооплачиваемых специалистов:

  • Full stack программисты — 55 тыс. гривен;
  • Angular-разработчики — 56 тыс. гривен;
  • Net-программисты — 60 тыс. гривен;
  • программисты Java, IOS-программисты — 70 тыс. гривен;

Также немало платят:

  • медиабайерам — 55 тыс. гривен;
  • директорам по маркетингу — 50 тыс. гривен;
  • зернотрейдерам — 60 тыс. гривен;
  • водителям-международникам и трейдерам — 45 тыс. гривен.

На зарплаты на уровне 25-30 тыс. грн можно рассчитывать промышленным альпинистам, автомеханикам и автослесарям, тонировщикам.

Больше о зарплатах

Напомним, на рынке труда появляются вакансии, в которых гражданам предлагают быстрый и неплохой заработок. В частности, можно зарабатывать до 1,2 тыс. грн в сутки, работая сортировщиком на складе.

Также мы писали, что некоторые работодатели готовы щедро платить своим работникам, которые остаются в стране, несмотря на войну. В частности, 26 тыс. грн могут зарабатывать работники ресторанов.

 

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