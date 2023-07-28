Зарплати зросли майже на 100% — найбільш високооплачувані фахівці

Співбесіда з роботодавцем. Фото: Freepik

В Україні ринок праці на тлі війни видозмінився. Набули більшої популярності нові професії, а в особливо дефіцитних на робочі руки сферах серйозно підвищили заробітні плати.

Це підтверджують дані порталу з пошуку роботи Work.ua.

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Так, за останній рік набула більшої популярності професія військовослужбовця, будівельника, сапера, медика та працівника соціальної сфери. Водночас, на доходи впливає близькість населених пунктів до зони бойових дій. Зокрема, у столиці України заробітні плати максимальні. Так, середня зарплатня мешканців Києва — 20 тис. грн.

Також підвищилася середня заробітна плата за вакансіями під час війни — приблизно на 10% для всіх фахівців. Проте деякі спеціалісти стали на "вагу золота". На понад 80% більше готові платити роботодавці кваліфікованим психологам із досвідом роботи.

Надалі популярними залишаються професії сфери фінансів, торгівлі та сфери обслуговування. Відчутно зросли заробітні плати у кухарів, офіціантів та охоронців, проте найменше — у водіїв, але в них і так високі зарплати.

Лідерство за зарплатами тримають професіонали в IT-сфері, ортодонти, ортопеди, директори з маркетингу, інженери з комунікацій та керівники у сфері нерухомості.

Серед найбільш високооплачуваних спеціалістів:

Full stack програмісти — 55 тис. гривень;

Angular-розробники — 56 тис. гривень;

Net-програмісти — 60 тис. гривень;

програмісти Java, IOS-програмісти — 70 тис. гривень;

Також чимало платять:

медіабайєрам — 55 тис. гривень;

директорам з маркетингу — 50 тис. гривень;

зернотрейдерам — 60 тис. гривень;

водіям-міжнародникам та трейдерам — 45 тис. гривень.

На зарплати на рівні 25−30 тис. грн можна розраховувати промисловим альпіністам, автомеханікам та автослюсарям, тонувальникам.

Більше про зарплати

Нагадаємо, на ринку праці з'являються вакансії, у яких громадянам пропонують швидкий і непоганий заробіток. Зокрема, можна заробляти до 1,2 тис. грн за добу, працюючи сортувальником на складі.

Також ми писали, що деякі роботодавці готові щедро платити своїм працівникам, які залишаються в країні попри війну. Зокрема, 26 тис. грн можуть заробляти працівники ресторанів.