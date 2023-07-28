Заробіток до 1,2 тис. грн за добу — українцям пропонують вигідну роботу

До 1,2 тис. грн за добу: українцям пропонують вигідну роботу
На українському ринку праці з'являються вакансії, у яких громадянам пропонують швидкий і непоганий заробіток. Зокрема, можна заробляти до 1,2 тис. грн за добу, працюючи сортувальником на складі.
Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на дані популярного порталу з пошуку роботи Work.ua.
Швидкий заробіток в Україні
У середньому "сортувальники" в Україні заробляють 13,8 тисячі гривень. Це медіана заробітних плат на основі 1383 вакансій, розміщених на порталі.
Розмір зарплат суттєво різниться у регіонах. Найбільше заробляють сортувальники у Києві, Дніпрі, Львові та Одесі.
Зокрема, запрошує працювати українців на роботу сортувальником на сортувальний склад ПАТ "Укрпошта" у Києві. Компанія пропонує таку оплату праці:
- 600 гривень за зміну;
- 1,2 тис. гривень за добу.
При цьому зазначають, що на таку роботу можна влаштуватися для підробітку. Вона підходить як для жінок, так і чоловіків віком від 18 до 55 років.
Графік роботи вільний, проте є сталі зміни: з 8:00 до 20:00, з 20:00 до 08:00, можна працювати добу.
Суть роботи на сортувальному складі Укрпошти полягає у сортуванні поштових відправлень.
Оплату сортувальникам здійснюють раз на тиждень.
Що ще варто знати
Раніше повідомлялося, що роботодавці в Україні пропонують людям без вищої освіти вакансії із зарплатою від 35 тисяч гривень. Варто зазначити, що середня зарплата українців — 15 тисяч гривень.
Також ми писали, що з початком повномасштабного вторгнення велика кількість українців виїхала за кордон. Першою проблемою, з якою зіштовхнулись, став пошук роботи. Чимало українців вирушають до скандинавських країн, адже ті посідають передові позиції у рейтингах за рівнем оплати праці.