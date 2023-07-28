Заработок до 1,2 тыс. грн в сутки — украинцам предлагают выгодную работу

Работники на сортировочном складе. Фото: google.com

На украинском рынке труда появляются вакансии, в которых гражданам предлагают быстрый и неплохой заработок. В частности, можно зарабатывать до 1,2 тыс. грн в сутки, работая сортировщиком на складе.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на данные популярного портала по поиску работы Work.ua.

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Быстрый заработок в Украине

В среднем "сортировщики" в Украине зарабатывают 13,8 тысячи гривен. Это медиана заработной платы на основе 1383 вакансий, размещенных на портале.

Размер зарплат существенно отличается в регионах. Больше всего зарабатывают сортировщики в Киеве, Днепре, Львове и Одессе.

Источник: Work.ua

В частности, приглашает работать украинцев на работу сортировщиком на сортировочный склад ПАО "Укрпочта" в Киеве. Компания предлагает следующую оплату труда:

600 гривен в смену;

1,2 тыс. гривен в сутки.

При этом отмечается, что на такую работу можно устроиться для подработки. Она подходит как для женщин, так и мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.

График работы свободен, однако есть постоянные смены: с 8:00 до 20:00, с 20:00 до 08:00, можно работать сутки.

Суть работы на сортировочном складе Укрпочты заключается в сортировке почтовых отправлений.

Оплату сортировщикам производят раз в неделю.

Что еще стоит знать

Ранее сообщалось, что работодатели в Украине предлагают людям без высшего образования вакансии с зарплатой от 35 тысяч гривен. Стоит отметить, что средняя зарплата украинцев — 15 тысяч гривен.

Также мы писали, что с началом полномасштабного вторжения большое количество украинцев уехало за границу. Первой проблемой, с которой столкнулись, стал поиск работы. Многие украинцы отправляются в скандинавские страны, ведь те занимают передовые позиции в рейтингах по уровню оплаты труда.