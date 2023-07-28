Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow До 1,2 тыс. грн в сутки: украинцам предлагают выгодную работу arrow

До 1,2 тыс. грн в сутки: украинцам предлагают выгодную работу

28 июля 2023 08:40
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Заработок до 1,2 тыс. грн в сутки — украинцам предлагают выгодную работу
Работники на сортировочном складе. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

На украинском рынке труда появляются вакансии, в которых гражданам предлагают быстрый и неплохой заработок. В частности, можно зарабатывать до 1,2 тыс. грн в сутки, работая сортировщиком на складе.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на данные популярного портала по поиску работы Work.ua.

Читайте также:

Быстрый заработок в Украине

В среднем "сортировщики" в Украине зарабатывают 13,8 тысячи гривен. Это медиана заработной платы на основе 1383 вакансий, размещенных на портале.

Размер зарплат существенно отличается в регионах. Больше всего зарабатывают сортировщики в Киеве, Днепре, Львове и Одессе.

зарплаты
Источник: Work.ua

В частности, приглашает работать украинцев на работу сортировщиком на сортировочный склад ПАО "Укрпочта" в Киеве. Компания предлагает следующую оплату труда:

  • 600 гривен в смену;
  • 1,2 тыс. гривен в сутки.

При этом отмечается, что на такую работу можно устроиться для подработки. Она подходит как для женщин, так и мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.

График работы свободен, однако есть постоянные смены: с 8:00 до 20:00, с 20:00 до 08:00, можно работать сутки.

Суть работы на сортировочном складе Укрпочты заключается в сортировке почтовых отправлений.

Оплату сортировщикам производят раз в неделю.

Что еще стоит знать

Ранее сообщалось, что работодатели в Украине предлагают людям без высшего образования вакансии с зарплатой от 35 тысяч гривен. Стоит отметить, что средняя зарплата украинцев — 15 тысяч гривен.

Также мы писали, что с началом полномасштабного вторжения большое количество украинцев уехало за границу. Первой проблемой, с которой столкнулись, стал поиск работы. Многие украинцы отправляются в скандинавские страны, ведь те занимают передовые позиции в рейтингах по уровню оплаты труда.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз