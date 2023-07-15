Найприбутковіші вакансії в Україні: зарплата у понад 50 тис. гривень

Дівчина прийшла на співбесіду. Фото: Google

На українському ринку праці зберігається тенденція високого попиту на робочу силу. Через це роботодавці підвищують заробітні плати. Втім, існують такі спеціальності та вакансії, які приноситимуть дохід не одне десятиліття.

Оглядачі видання "РБК Україна" проаналізували ринок праці в Україні, середню заробітну плату та вакансії, що обіцяють понад 50 тис. грн доходу.

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Найприбутковіші вакансії в Україні

З початком повномасштабної війни в Україні чимало підприємств припинили свою діяльність. Зараз ринок праці в Україні поступово оговтується.

Як показало дослідження, найбільші оклади нині отримують працівники у сфері інформаційних технологій. В середньому досдвічені ІТ-спеціалісти щомісяця заробляють близько 75 тис. грн.

Кілька місяців поспіль найбільші зарплати зберігаються у:

медіабайєрів (спеціаліст, який просуває та розміщує рекламну продукцію на інформаційних площах, в середньому — 55 тис. грн)

водіїв-міжнародників (в середньому — 40 тис. грн)

лікарів-ендодонтистів (напрям у стоматології, в середньому — 35 тис. грн).

Крім того, до топових вакансій за зарплатою можна також віднести спеціалістів з:

консалтингу;

маркетингу;

реклами та PR;

бухгалтерії;

управлінського обліку та фінансів.

Нагадаємо, цьогоріч в Україні можуть у два етапи підвищити мінімальну заробітну плату. Народні депутати заявляють, що чинний розмір "мінімалки" є прямим порушенням Конституції.

Також ми писали, що деякі роботодавці готові щедро платити своїм працівникам, які залишаються в країні попри війну. Зокрема, 26 тис. грн можуть заробляти працівники ресторанів.