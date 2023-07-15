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Самые прибыльные вакансии в Украине: зарплата более 50 тыс. гривен

15 июля 2023 01:32
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Самые прибыльные вакансии в Украине: зарплата более 50 тыс. гривен
Девушка пришла на собеседование. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На украинском рынке труда сохраняется тенденция высокого спроса на рабочую силу. Поэтому работодатели повышают заработные платы. Впрочем, существуют такие специальности и вакансии, которые будут приносить доход не одно десятилетие.

Обозреватели издания "РБК Украина" проанализировали рынок труда в Украине, среднюю заработную плату и вакансии, которые обещают более 50 тыс. грн дохода.

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Самые прибыльные вакансии в Украине

С началом полномасштабной войны в Украине многие предприятия прекратили свою деятельность. Сейчас рынок труда в Украине постепенно приходит в себя.

Как показало исследование, самые большие оклады сейчас получают работники в сфере информационных технологий. В среднем опытные ИТ-специалисты ежемесячно зарабатывают около 75 тыс. грн.

Несколько месяцев подряд самые большие зарплаты сохраняются у:

  • медиабайеров (специалист, продвигающий и размещающий рекламную продукцию на информационных площадях, в среднем — 55 тыс. грн)
  • водителей-международников (в среднем — 40 тыс. грн)
  • врачей-эндодонтистов (направление в стоматологии, в среднем — 35 тыс. грн).

Кроме того, к топовым вакансиям по зарплате можно также отнести специалистов по:

  • консалтингу;
  • маркетингу;
  • рекламе и PR;
  • бухгалтерии;
  • управленческому учету и финансам.

Напомним, в этом году в Украине могут в два этапа повысить минимальную заработную плату. Народные депутаты заявляют, что действующий размер "минималки" является прямым нарушением Конституции.

Также мы писали, что некоторые работодатели готовы щедро платить своим работникам, которые остаются в стране, несмотря на войну. В частности, 26 тыс. грн могут зарабатывать работники ресторанов.

 

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