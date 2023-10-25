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Зарплаты военных изменятся с 1 ноября — кому и сколько будут платить

25 октября 2023 22:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Выплаты в армии — какие суммы получат с 1 ноября
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В ноябре 2023 года украинские военные получат заработные платы по новым, дифференцированным правилам. Размер выплат будет отличаться от характера несения военной службы.

Об этом сообщает издание "Pro Groshi".

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Какие выплаты предусмотрены с 1 ноября

В частности, размер выплат и право на доплаты зависит от непосредственного участия в боевых действиях и выполнения боевых задач. Перерасчет выплат состоится на основе принятых изменений, а именно — законопроекта №9342 по нормированию выплат военнослужащим.

В октябре военные получили обновленные выплаты, в ноябре начисление средств также будет произведено в рамках новых норм законодательства. Выплаты стрелкам будут следующие:

  • те, кто не выполняет боевые задачи — 20,58 тыс. грн;
  • выполняющие боевые задания — 50,58 тыс. грн;
  • участники боевых действий — 120,58 тыс. грн.

Денежное довольствие командира взвода:

  • 28,22 тыс. грн — те, кто не выполняет боевых задач и не участвует в боевых действиях;
  • 58,22 тыс. грн — те, кто выполняет боевые задания;
  • 128,22 тыс. грн — участники боевых действий на передовой.

В ноябре, согласно решению Министерства обороны Украины, доплаты в 100 тыс. грн получат военные, не находящиеся в "горячих точках", в частности:

  • 100 тыс. грн — получают военные противовоздушной обороны и ракетные войска, артиллеристы, которые занимаются поражением врага без условия пребывания в зонах боевых действий. Такие суммы бойцам начали выплачивать с 29 сентября, ранее военные получали по 30 тыс. грн;
  • 50 тыс. грн — выплатят военным из состава командования и штабов, осуществляющих управление частями подразделений. Новые выплаты тоже начали поступать с 29 сентября, до этого им платили по 30 тыс. грн;
  • 30 тыс. грн — насчитают военным, которые разминируют территории вне зон ведения боевых действий. Начисление таких выплат производится с 29 сентября.
  • раненые военные в ноябре получат зарплату в 20 тыс. грн.

Прочие выплаты:

  • инструкторы получат — от 15 до 30 тыс. грн;
  • срочники — 6 тыс. грн;
  • курсанты — 2,35 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, что в Украине военнослужащим, получившим ранения на войне, предусмотрено право на денежную помощь. Эксперты объяснили, какие выплаты гарантированы в таких случаях.

Также мы писали, что в Украине планируется внести изменения в размеры выплат надбавок за стаж работы военным. Таким образом, эту сумму хотят увеличить.

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