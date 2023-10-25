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Зарплати військових зміняться з 1 листопада — кому і скільки будуть платити

25 жовтня 2023 22:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Виплати в армії — які суми отримають з 1 листопада
Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У листопаді 2023 року українські військові отримають заробітну плату за новими, диференційованими правилами. Розмір виплат різнитиметься від характеру несення військової служби.

Про це повідомляє видання "Pro Groshi".

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Які виплати передбачені з 1 листопада

Як зазначається, зокрема, розмір виплат та право на доплати залежить від безпосередньої участі у бойових діях та виконання бойових завдань. Перерахунок виплат відбудеться на основі ухвалених змін, а саме — законопроєкту №9342 щодо внормування виплат військовослужбовцям.

У жовтні військові отримали оновлені виплати, у листопаді нарахування коштів також проведуть в рамках нових норм законодавства. Виплати стрілкам будуть такі:

  • ті, хто не виконує бойових завдань, —  20,58 тис. грн;
  • ті, хто виконує бойові завдання, — 50,58 тис. грн;
  • учасники бойових дій — 120,58 тис. грн.

Грошове забезпечення командира взводу:

  • 28,22 тис. грн — ті, хто не виконує бойових завдань і не бере участі у бойових діях;
  • 58,22 тис. грн — ті, хто виконує бойові завдання;
  • 128,22 тис. грн – учасники бойових дій на передовій.

У листопаді, відповідно до рішення Міністерства оборони України, доплати у 100 тис. грн отримають військові, які не перебувають у "гарячих точках", зокрема:

  • 100 тис. грн — отримують військові протиповітряної оборони та ракетних військ, артилеристи, які займаються ураженням ворога без умови перебування у зонах бойових дій. Такі суми бійцям почали виплачувати із 29 вересня, раніше такі військові отримували по 30 тис. грн;
  • 50 тис. грн — виплатять військовим зі складу командування та штабів, котрі здійснюють управління частинами підрозділів. Нові виплати також  почали надходити з 29 вересня, до цього їм платили по 30 тис. грн;
  • 30 тис. грн — нарахують військовим, які розмінюють території поза зонами ведення бойових дій. Нарахування таких виплат здійснюють з 29 вересня.
  • поранені військові у листопаді отримають зарплату у 20 тис. грн.

Інші виплати:

  • інструктори одержать — від 15 до 30 тис. грн;
  • строковики — 6 тис. грн;
  • курсанти —  2,35 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що в Україні військовослужбовцям, які отримали поранення на війні, передбачене право на грошову державну допомогу. Експерти пояснили, які саме виплати гарантовані у таких випадках.

Також ми писали, що в Україні планують внести зміни до розмірів виплат надбавок за стаж роботи військовим. Таким чином цю суму хочуть збільшити.

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