Виплати в армії — які суми отримають з 1 листопада

Зарплати військових зміняться з 1 листопада — кому і скільки будуть платити
У листопаді 2023 року українські військові отримають заробітну плату за новими, диференційованими правилами. Розмір виплат різнитиметься від характеру несення військової служби.
Про це повідомляє видання "Pro Groshi".
Які виплати передбачені з 1 листопада
Як зазначається, зокрема, розмір виплат та право на доплати залежить від безпосередньої участі у бойових діях та виконання бойових завдань. Перерахунок виплат відбудеться на основі ухвалених змін, а саме — законопроєкту №9342 щодо внормування виплат військовослужбовцям.
У жовтні військові отримали оновлені виплати, у листопаді нарахування коштів також проведуть в рамках нових норм законодавства. Виплати стрілкам будуть такі:
- ті, хто не виконує бойових завдань, — 20,58 тис. грн;
- ті, хто виконує бойові завдання, — 50,58 тис. грн;
- учасники бойових дій — 120,58 тис. грн.
Грошове забезпечення командира взводу:
- 28,22 тис. грн — ті, хто не виконує бойових завдань і не бере участі у бойових діях;
- 58,22 тис. грн — ті, хто виконує бойові завдання;
- 128,22 тис. грн – учасники бойових дій на передовій.
У листопаді, відповідно до рішення Міністерства оборони України, доплати у 100 тис. грн отримають військові, які не перебувають у "гарячих точках", зокрема:
- 100 тис. грн — отримують військові протиповітряної оборони та ракетних військ, артилеристи, які займаються ураженням ворога без умови перебування у зонах бойових дій. Такі суми бійцям почали виплачувати із 29 вересня, раніше такі військові отримували по 30 тис. грн;
- 50 тис. грн — виплатять військовим зі складу командування та штабів, котрі здійснюють управління частинами підрозділів. Нові виплати також почали надходити з 29 вересня, до цього їм платили по 30 тис. грн;
- 30 тис. грн — нарахують військовим, які розмінюють території поза зонами ведення бойових дій. Нарахування таких виплат здійснюють з 29 вересня.
- поранені військові у листопаді отримають зарплату у 20 тис. грн.
Інші виплати:
- інструктори одержать — від 15 до 30 тис. грн;
- строковики — 6 тис. грн;
- курсанти — 2,35 тис. грн.
Що ще варто знати
Нагадаємо, що в Україні військовослужбовцям, які отримали поранення на війні, передбачене право на грошову державну допомогу. Експерти пояснили, які саме виплати гарантовані у таких випадках.
Також ми писали, що в Україні планують внести зміни до розмірів виплат надбавок за стаж роботи військовим. Таким чином цю суму хочуть збільшити.
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