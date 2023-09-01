Зарплаты в ВСУ — какие доплаты получат военные в сентябре

Украинские военные. Фото: google.com

В Украине в сентябре 2023 года силовики получат заработные платы по новым правилам. У некоторых вырастет оклад, а кто-то получит солидные доплаты.

О том, какие суммы будут начислять военным, рассказывают Новини.LIVE.

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Зарплаты силовиков в сентябре

В частности, ожидается доплата ряду категорий военных в размере 30 тыс. грн за выполнение специальных боевых задач. Прибавки не будут касаться тех лиц, которые находятся в тылу и не выполняют спецзадачи. Однако военным в тылу повысили оклады, теперь они не могут быть ниже 20 тыс. грн.

Также дополнительно прибавки получат:

срочники — 6 тыс. грн;

курсанты — 2,35 тыс. грн;

инструкторы — 15-30 тыс. грн.

Что касается других доплат, то сумму в 50 тыс. грн будут начислять тем, кто занимается оперативным управлением подразделений, кто служит в составе органа военного управления. 100 тыс. грн начислят участвующим в боевых действиях в "горячих точках".

Ситуация с доплатами для военных

По словам юристов, отмену дополнительных выплат с февраля 2023 года негативно восприняли военные, которые служат в Вооруженных силах и находятся в тылу. В правительстве объяснили, что на это нужно 170 млрд грн, а денег нет. Главная сложность финансирования состоит в том, что на ВСУ нельзя тратить средства из международной помощи, а только деньги, которые получает государственный бюджет от налогоплательщиков.

Также возросло количество обращений с просьбой получить законную возможность демобилизоваться.

"Конечно, несправедлива ситуация, когда все получали одинаковую доплату в 30 тыс. грн. И те, кто находится неподалеку от зоны боевых действий, и те, кто находится в тылу. Но каждый военнослужащий в Украине рискует, поскольку часто объектом атак становятся именно военные объекты. Полная отмена доплат для находящихся в тылу является демотивирующим фактором", — сообщил юрист Роман Лихачев.

По информации Министерства финансов, за семь месяцев текущего года на выплаты зарплат в армии ушло 520 млрд грн (фактически треть расходов бюджета).

Больше о зарплатах

Напомним, Комитет парламента по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов поддержал идею ужесточения наказания за задержки заработных плат в стране. Общая задолженность перед украинскими работниками составляет несколько миллиардов гривен.

Также мы писали, что в Украине летом 2023 года в четырех областях повысилась средняя заработная плата. В частности, в Киевской области теперь медиана сумм, готовых платить работодатели украинцам, составляет около 19 тыс. грн.