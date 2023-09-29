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Зарплаты плюс надбавки: сколько сейчас зарабатывают работники Нацполиции

29 сентября 2023 09:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты полицейских в 2023 году — сколько зарабатывают работники Нацполиции
Полицейские в Киеве. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине работникам Национальной полиции выплачивают, кроме денежного довольствия, разные надбавки. В частности, некоторые имеют право на доплату в 30 тыс. гривен.

О том, какие сейчас зарплаты получают украинские полицейские, сообщают Факты ICTV.

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Как отметили в Национальной полиции, выплаты регулируется частью первой и второй статьи 94 закона Украины "О Национальной полиции". Согласно ей, сотрудникам предусмотрено денежное довольствие, размер которого зависит от:

  • должности;
  • специального звания;
  • срока службы в полиции;
  • интенсивности и условий службы;
  • квалификации;
  • наличия ученой степени или ученого звания.

По информации Нацполиции, в денежное довольствие входит:

  • должностной оклад по занимаемой должности;
  • оклад по специальному званию;
  • ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия (повышение оклада, надбавки и доплаты на постоянной основе);
  • премии и одноразовые дополнительные виды денежного довольствия.

Какой размер зарплат в 2023-м

В феврале 2023 года в Украине заработало обновленное законодательство, касающееся увеличения ежемесячного (основного) денежного довольствия для полицейских.

В настоящее время заработные платы работников Нацполиции стартуют с 17 тыс. гривен. Также предусмотрены немалые дополнительные денежные вознаграждения.

Согласно пункту 1 правительственного постановления от 28 февраля 2022 года №168, на время военного положения полицейским назначается дополнительное вознаграждение в размерах:

  • до 30 тыс. гривен — пропорционально в расчете за месяц;
  • до 100 тыс. гривен — в расчете на месяц пропорционально времени участия в боевых действиях и мероприятиях по обороне.

В последнем случае выплаты касаются работников полиции, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивают осуществление мер по нацбезопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии в районах.

Больше о зарплатах

Напомним, в Украине повысят уровень оплаты труда для сотрудников аппаратов местных и апелляционных судов. Это реализуют за счет повышения премий.

Также мы писали о размерах дополнительного вознаграждения инструкторско-преподавательскому составу учебных центров. У некоторых доплаты достигают 30 тыс. грн в месяц.

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