Зарплаты полицейских в 2023 году — сколько зарабатывают работники Нацполиции

Полицейские в Киеве. Фото: google.com

В Украине работникам Национальной полиции выплачивают, кроме денежного довольствия, разные надбавки. В частности, некоторые имеют право на доплату в 30 тыс. гривен.

О том, какие сейчас зарплаты получают украинские полицейские, сообщают Факты ICTV.

Читайте также:

Оплата труда в Нацполиции

Как отметили в Национальной полиции, выплаты регулируется частью первой и второй статьи 94 закона Украины "О Национальной полиции". Согласно ей, сотрудникам предусмотрено денежное довольствие, размер которого зависит от:

должности;

специального звания;

срока службы в полиции;

интенсивности и условий службы;

квалификации;

наличия ученой степени или ученого звания.

По информации Нацполиции, в денежное довольствие входит:

должностной оклад по занимаемой должности;

оклад по специальному званию;

ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия (повышение оклада, надбавки и доплаты на постоянной основе);

премии и одноразовые дополнительные виды денежного довольствия.

Какой размер зарплат в 2023-м

В феврале 2023 года в Украине заработало обновленное законодательство, касающееся увеличения ежемесячного (основного) денежного довольствия для полицейских.

В настоящее время заработные платы работников Нацполиции стартуют с 17 тыс. гривен. Также предусмотрены немалые дополнительные денежные вознаграждения.

Согласно пункту 1 правительственного постановления от 28 февраля 2022 года №168, на время военного положения полицейским назначается дополнительное вознаграждение в размерах:

до 30 тыс. гривен — пропорционально в расчете за месяц;

— пропорционально в расчете за месяц; до 100 тыс. гривен — в расчете на месяц пропорционально времени участия в боевых действиях и мероприятиях по обороне.

В последнем случае выплаты касаются работников полиции, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивают осуществление мер по нацбезопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии в районах.

Больше о зарплатах

Напомним, в Украине повысят уровень оплаты труда для сотрудников аппаратов местных и апелляционных судов. Это реализуют за счет повышения премий.

Также мы писали о размерах дополнительного вознаграждения инструкторско-преподавательскому составу учебных центров. У некоторых доплаты достигают 30 тыс. грн в месяц.