Зарплаты полицейских в 2023 году — сколько зарабатывают работники Нацполиции

Зарплаты плюс надбавки: сколько сейчас зарабатывают работники Нацполиции
В Украине работникам Национальной полиции выплачивают, кроме денежного довольствия, разные надбавки. В частности, некоторые имеют право на доплату в 30 тыс. гривен.
О том, какие сейчас зарплаты получают украинские полицейские, сообщают Факты ICTV.
Оплата труда в Нацполиции
Как отметили в Национальной полиции, выплаты регулируется частью первой и второй статьи 94 закона Украины "О Национальной полиции". Согласно ей, сотрудникам предусмотрено денежное довольствие, размер которого зависит от:
- должности;
- специального звания;
- срока службы в полиции;
- интенсивности и условий службы;
- квалификации;
- наличия ученой степени или ученого звания.
По информации Нацполиции, в денежное довольствие входит:
- должностной оклад по занимаемой должности;
- оклад по специальному званию;
- ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия (повышение оклада, надбавки и доплаты на постоянной основе);
- премии и одноразовые дополнительные виды денежного довольствия.
Какой размер зарплат в 2023-м
В феврале 2023 года в Украине заработало обновленное законодательство, касающееся увеличения ежемесячного (основного) денежного довольствия для полицейских.
В настоящее время заработные платы работников Нацполиции стартуют с 17 тыс. гривен. Также предусмотрены немалые дополнительные денежные вознаграждения.
Согласно пункту 1 правительственного постановления от 28 февраля 2022 года №168, на время военного положения полицейским назначается дополнительное вознаграждение в размерах:
- до 30 тыс. гривен — пропорционально в расчете за месяц;
- до 100 тыс. гривен — в расчете на месяц пропорционально времени участия в боевых действиях и мероприятиях по обороне.
В последнем случае выплаты касаются работников полиции, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивают осуществление мер по нацбезопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии в районах.
Больше о зарплатах
Напомним, в Украине повысят уровень оплаты труда для сотрудников аппаратов местных и апелляционных судов. Это реализуют за счет повышения премий.
Также мы писали о размерах дополнительного вознаграждения инструкторско-преподавательскому составу учебных центров. У некоторых доплаты достигают 30 тыс. грн в месяц.