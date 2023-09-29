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Зарплати плюс надбавки: скільки зараз заробляють працівники Нацполіції

29 вересня 2023 09:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплати поліцейських у 2023 році — скільки заробляють працівники Нацполіції
Поліцейські в Києві. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні працівникам Національної поліції виплачують, окрім грошового забезпечення, різні надбавки. Зокрема, дехто має право на доплату у 30 тис. гривень.

Про те, які зараз зарплати отримують українські поліцейські, повідомляють Факти ICTV.

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Оплата праці у Нацполіції

Як зазначили у Національній поліції, виплати регулює частина перша та друга статті 94 закону України "Про Національну поліцію". Згідно з нею, співробітникам передбачене грошове забезпечення, розмір якого залежить від:

  • посади;
  • спеціального звання;
  • строку служби в поліції;
  • інтенсивності та умов служби;
  • кваліфікації;
  • наявності наукового ступеня чи вченого звання.

За інформацією Нацполіції, в грошове забезпечення входить:

  • посадовий оклад за займаною посадою;
  • оклад за спеціальним званням;
  • щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення окладу, надбавки та доплати на постійній основі);
  • премії та одноразові додаткові види грошового забезпечення.

Який розмір зарплат у 2023-му

У лютому 2023 року в Україні запрацювало оновлене законодавство, що стосувалося збільшення щомісячного (основного) грошового забезпечення для поліцейських.

Зараз заробітні плати працівників Нацполіції стартують з 17 тис. гривень. Також передбачені чималі додаткові грошові винагороди.

Відповідно до пункту 1 урядової постанови від 28 лютого 2022 року №168, на час воєнного стану поліцейським призначається додаткова винагорода в розмірах:

  • до 30 тис. гривень — пропорційно в розрахунку за місяць;
  • до 100 тис. гривень — в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у бойових діях та заходах з оборони.

В останньому випадку виплати стосуються тих працівників поліції, які беруть безпосередню участь у бойових діях чи забезпечують здійснення заходів з нацбезпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії в районах.

Більше про зарплати

Нагадаємо, в Україні підвищать рівень оплати праці для співробітників апаратів місцевих та апеляційних судів. Це втілять за рахунок підвищення премій.

Також ми писали про розміри додаткової винагороди інструкторсько-викладацькому складу навчальних центрів. У декого доплати сягають 30 тис. грн за місяць.

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