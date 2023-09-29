Зарплати поліцейських у 2023 році — скільки заробляють працівники Нацполіції

Зарплати плюс надбавки: скільки зараз заробляють працівники Нацполіції
В Україні працівникам Національної поліції виплачують, окрім грошового забезпечення, різні надбавки. Зокрема, дехто має право на доплату у 30 тис. гривень.
Про те, які зараз зарплати отримують українські поліцейські, повідомляють Факти ICTV.
Оплата праці у Нацполіції
Як зазначили у Національній поліції, виплати регулює частина перша та друга статті 94 закону України "Про Національну поліцію". Згідно з нею, співробітникам передбачене грошове забезпечення, розмір якого залежить від:
- посади;
- спеціального звання;
- строку служби в поліції;
- інтенсивності та умов служби;
- кваліфікації;
- наявності наукового ступеня чи вченого звання.
За інформацією Нацполіції, в грошове забезпечення входить:
- посадовий оклад за займаною посадою;
- оклад за спеціальним званням;
- щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення окладу, надбавки та доплати на постійній основі);
- премії та одноразові додаткові види грошового забезпечення.
Який розмір зарплат у 2023-му
У лютому 2023 року в Україні запрацювало оновлене законодавство, що стосувалося збільшення щомісячного (основного) грошового забезпечення для поліцейських.
Зараз заробітні плати працівників Нацполіції стартують з 17 тис. гривень. Також передбачені чималі додаткові грошові винагороди.
Відповідно до пункту 1 урядової постанови від 28 лютого 2022 року №168, на час воєнного стану поліцейським призначається додаткова винагорода в розмірах:
- до 30 тис. гривень — пропорційно в розрахунку за місяць;
- до 100 тис. гривень — в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у бойових діях та заходах з оборони.
В останньому випадку виплати стосуються тих працівників поліції, які беруть безпосередню участь у бойових діях чи забезпечують здійснення заходів з нацбезпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії в районах.
Більше про зарплати
Нагадаємо, в Україні підвищать рівень оплати праці для співробітників апаратів місцевих та апеляційних судів. Це втілять за рахунок підвищення премій.
Також ми писали про розміри додаткової винагороди інструкторсько-викладацькому складу навчальних центрів. У декого доплати сягають 30 тис. грн за місяць.