Зарплати поліцейських у 2023 році — скільки заробляють працівники Нацполіції

Поліцейські в Києві. Фото: google.com

В Україні працівникам Національної поліції виплачують, окрім грошового забезпечення, різні надбавки. Зокрема, дехто має право на доплату у 30 тис. гривень.

Про те, які зараз зарплати отримують українські поліцейські, повідомляють Факти ICTV.

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Оплата праці у Нацполіції

Як зазначили у Національній поліції, виплати регулює частина перша та друга статті 94 закону України "Про Національну поліцію". Згідно з нею, співробітникам передбачене грошове забезпечення, розмір якого залежить від:

посади;

спеціального звання;

строку служби в поліції;

інтенсивності та умов служби;

кваліфікації;

наявності наукового ступеня чи вченого звання.

За інформацією Нацполіції, в грошове забезпечення входить:

посадовий оклад за займаною посадою;

оклад за спеціальним званням;

щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення окладу, надбавки та доплати на постійній основі);

премії та одноразові додаткові види грошового забезпечення.

Який розмір зарплат у 2023-му

У лютому 2023 року в Україні запрацювало оновлене законодавство, що стосувалося збільшення щомісячного (основного) грошового забезпечення для поліцейських.

Зараз заробітні плати працівників Нацполіції стартують з 17 тис. гривень. Також передбачені чималі додаткові грошові винагороди.

Відповідно до пункту 1 урядової постанови від 28 лютого 2022 року №168, на час воєнного стану поліцейським призначається додаткова винагорода в розмірах:

до 30 тис. гривень — пропорційно в розрахунку за місяць;

— пропорційно в розрахунку за місяць; до 100 тис. гривень — в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у бойових діях та заходах з оборони.

В останньому випадку виплати стосуються тих працівників поліції, які беруть безпосередню участь у бойових діях чи забезпечують здійснення заходів з нацбезпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії в районах.

Більше про зарплати

Нагадаємо, в Україні підвищать рівень оплати праці для співробітників апаратів місцевих та апеляційних судів. Це втілять за рахунок підвищення премій.

Також ми писали про розміри додаткової винагороди інструкторсько-викладацькому складу навчальних центрів. У декого доплати сягають 30 тис. грн за місяць.