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Зарплата в 19 тыс. грн и выше: какую работу предлагают украинцам

23 июня 2023 09:59
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплата в 19 тыс. грн и выше – какую работу предлагают украинцам
Кошелек с денежными купюрами. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине некоторым специалистам работодатели предлагают заработную плату выше средней по стране. В частности, 19 тысяч гривен могут получать портнихи в Киеве.

Такие данные мониторинга обнародованы на портале по поиску работы Work.ua.

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Согласно этим данным, в среднем в стране портнихи получают 17 тысяч гривен. Речь идет о медиане заработных плат по данным почти 2,5 тысячи вакансий, размещенных с заголовками: "Швея", Seamstress, "Портной", Tailor за последние три месяца. Среди них:

  • 4,9% предлагают зарплату на уровне от 23-25 тысяч гривен;
  • 7,4% — от 21 до 23 тысяч гривен;
  • 12,5% — от 19 до 21 тысяч гривен;
  • 16,2% — от 17 до 19 тысяч гривен;
  • 12,8% — от 15 до 17 тысяч гривен;
  • 18,5% — от 13 до 15 тысяч гривен;
  • 11,7% — от 11 до 13 тысяч гривен.

Больше всего портних готовы платить в среднем в таких городах:

  • Одесса — 21,5 тыс. грн;
  • Черновцы — 21 тыс. грн;
  • Киев — 19 тыс. грн;
  • Львов — 18 тыс. грн;
  • Харьков — 17 тыс. грн;
  • Днепр - 15 тыс. грн;
  • Запорожье — 14 тыс. грн;
  • Львов — 18 тыс. грн;
  • Чернигов — 12,5 тыс. грн.

По прогнозу правительства, в Украине средняя плата в текущем году будет находиться на уровне 18,2 тыс. гривен ($494). Из-за инфляции в 28,4% средняя зарплата вырастет всего на 1,4%. Тем не менее, реальный уровень средней зарплаты колеблется от 15 тыс. до 18,3 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в текущем году могут в два этапа повысить минимальную заработную плату. Народные депутаты заявляют, что действующий размер "минималки" является прямым нарушением Конституции.

Также мы писали, что 21 тыс. грн могут получать медицинские сестры. В областях, где продолжаются активные боевые действия, зарплата медиков должна быть не менее 28 тыс. грн — для врачей, фармацевтов, профессионалов в сфере здравоохранения и профессионалов с высшим немедицинским образованием в сфере здравоохранения.

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