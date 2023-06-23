Зарплата в 19 тыс. грн и выше: какую работу предлагают украинцам
В Украине некоторым специалистам работодатели предлагают заработную плату выше средней по стране. В частности, 19 тысяч гривен могут получать портнихи в Киеве.
Такие данные мониторинга обнародованы на портале по поиску работы Work.ua.
Какие зарплаты у портного в Украине
Согласно этим данным, в среднем в стране портнихи получают 17 тысяч гривен. Речь идет о медиане заработных плат по данным почти 2,5 тысячи вакансий, размещенных с заголовками: "Швея", Seamstress, "Портной", Tailor за последние три месяца. Среди них:
- 4,9% предлагают зарплату на уровне от 23-25 тысяч гривен;
- 7,4% — от 21 до 23 тысяч гривен;
- 12,5% — от 19 до 21 тысяч гривен;
- 16,2% — от 17 до 19 тысяч гривен;
- 12,8% — от 15 до 17 тысяч гривен;
- 18,5% — от 13 до 15 тысяч гривен;
- 11,7% — от 11 до 13 тысяч гривен.
Больше всего портних готовы платить в среднем в таких городах:
- Одесса — 21,5 тыс. грн;
- Черновцы — 21 тыс. грн;
- Киев — 19 тыс. грн;
- Львов — 18 тыс. грн;
- Харьков — 17 тыс. грн;
- Днепр - 15 тыс. грн;
- Запорожье — 14 тыс. грн;
- Львов — 18 тыс. грн;
- Чернигов — 12,5 тыс. грн.
По прогнозу правительства, в Украине средняя плата в текущем году будет находиться на уровне 18,2 тыс. гривен ($494). Из-за инфляции в 28,4% средняя зарплата вырастет всего на 1,4%. Тем не менее, реальный уровень средней зарплаты колеблется от 15 тыс. до 18,3 тыс. гривен.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине в текущем году могут в два этапа повысить минимальную заработную плату. Народные депутаты заявляют, что действующий размер "минималки" является прямым нарушением Конституции.
Также мы писали, что 21 тыс. грн могут получать медицинские сестры. В областях, где продолжаются активные боевые действия, зарплата медиков должна быть не менее 28 тыс. грн — для врачей, фармацевтов, профессионалов в сфере здравоохранения и профессионалов с высшим немедицинским образованием в сфере здравоохранения.