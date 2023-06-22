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Середня зарплата у 21 тис. грн: кому обіцяють такі виплати

22 червня 2023 08:12
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Середня зарплата у 21 тис. грн — кому обіцяють такі виплати
Гаманець із грошовими купюрами. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На українському ринку праці деякі роботодавці пропонують своїм працівникам зарплати вищі, ніж середні в країні. Так, 21 тис. грн можуть отримувати медичні сестри.

Про це свідчать дані моніторингу порталу з пошуку роботи Work.ua.

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Скільки заробляють медсестри

Згідно з цією інформацією, у середньому в країні "медична сестра" отримує 15 тисяч гривень. Такою є медіана заробітних плат на основі 513 вакансій, розміщених порталі із заголовком "Медсестра", Nurse та "Фельдшер" за останні три місяці. З-поміж них:

  • 9,2% пропонують зарплату від 21 тисяч гривень і вище;
  • 8,6% обіцяють зарплату на рівні від 19 до 21 тисячі гривень;
  • 15,4% — 17 до 19 тисяч гривень;
  • 10,5% — від 15 до 17 тисяч гривень;
  • 13,3% — від 11 до 13 тисяч гривень;
  • 11,3% — від 9 до 11 тисяч гривень.

Найбільше медсестрам готові платити у середньому у таких містах:

  • Київ — 15 тис. грн;
  • Харків — 13,5 тис. грн;
  • Дніпро — 13,5 тис. грн;
  • Львів — 13,5 тис. грн;
  • Одеса — 13,5 тис. грн;
  • Тернопіль — 12 тис. грн;
  • Запоріжжя — 11,5 тис. грн;
  • Полтава — 11 тис. грн.

Робота медиків "у гарячих точках"

Варто зауважити, що на другий рік війни з Росією деяким працівникам медичної сфери підвищили мінімальні заробітні плати. Йдеться про тих, хто вимушений працювати у небезпечних зонах, де досі тривають активні бої.

Так, в областях, де тривають активні бойові дії, зарплата медиків має бути не менша за:

  • 28 тис. грн — для лікарів, фармацевтів, професіоналів у сфері охорони здоров’я та професіоналів з вищою немедичною освітою у сфері охорони здоров'я; 
  • 18 тис. грн — для медсестер та медбратів;
  • 9 тис. грн — для молодших медпрацівників.

За прогнозом уряду, середня заплата у 2023 році перебуватиме на рівні 18 261 грн ($494). Через інфляцію у 28,4% середня зарплата підвищиться тільки на 1,4%. Однак реальний рівень середньої зарплати зараз коливається від 15 тис. до 18,3 тис. грн.

Більше про зарплати

Нагадаємо, в Україні поточного року можуть у два етапи підвищити мінімальну заробітну плату. Народні депутати заявляють, що чинний розмір "мінімалки" є прямим порушенням Конституції. 

Також ми писали, що деякі роботодавці готові щедро платити своїм працівникам, які залишаються в країні попри війну. Зокрема, 26 тисяч гривень можуть заробляти працівники ресторанів.

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