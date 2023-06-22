Средняя зарплата в 21 тыс. грн — кому обещают такие выплаты

Кошелек с денежными купюрами. Фото: google.com

На украинском рынке труда некоторые работодатели предлагают своим работникам зарплаты выше средних в стране. Так, 21 тыс. грн могут получать медицинские сестры.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга портала по поиску работы Work.ua.

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Сколько зарабатывают медсестры

Согласно этой информации, в среднем в стране "медицинская сестра" получает 15 тысяч гривен. Такова медиана заработных плат на основе 513 вакансий, размещенных в портале с заголовком "Медсестра", Nurse и "Фельдшер" за последние три месяца. Среди них:

9,2% предлагают зарплату от 21 тысячи гривен и выше;

8,6% обещают зарплату на уровне от 19 до 21 тысяч гривен;

15,4% — 17 до 19 тысяч гривен;

10,5% — от 15 до 17 тысяч гривен;

13,3% — от 11 до 13 тысяч гривен;

11,3% — от 9 до 11 тысяч гривен.

Больше всего медсестрам готовы платить в среднем в таких городах:

Киев — 15 тыс. грн;

Харьков — 13,5 тыс. грн;

Днепр — 13,5 тыс. грн;

Львов — 13,5 тыс. грн;

Одесса — 13,5 тыс. грн;

Тернополь — 12 тыс. грн;

Запорожье — 11,5 тыс. грн;

Полтава — 11 тыс. грн.

Работа медиков "в горячих точках"

Следует отметить, что на второй год войны с Россией некоторым работникам медицинской сферы повысили минимальные заработные платы. Речь идет о тех, кто вынужден работать в опасных зонах, где до сих пор продолжаются активные бои.

Так, в областях, где продолжаются активные боевые действия, зарплата медиков должна быть не меньше:

28 тыс. грн — для врачей, фармацевтов, профессионалов в сфере здравоохранения и профессионалов с высшим немедицинским образованием в сфере здравоохранения;

18 тыс. грн — для медсестер и медбратов;

9 тыс. грн — для младших медработников.

По прогнозу правительства, средняя плата в 2023 году будет находиться на уровне 18 261 грн ($494). В связи с инфляцией в 28,4% средняя зарплата повысится только на 1,4%. Однако реальный уровень средней зарплаты сейчас колеблется от 15 до 18,3 тыс. грн.

Больше о зарплатах

Напомним, в Украине в текущем году могут в два этапа повысить минимальную заработную плату. Народные депутаты заявляют, что действующий размер "минималки" является прямым нарушением Конституции.

Также мы писали, что некоторые работодатели готовы щедро платить своим работникам, которые остаются в стране, несмотря на войну. В частности, 26 тысяч гривен могут зарабатывать работники ресторанов.