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Зарплата у 19 тис. грн і вище: яку роботу пропонують українцям

23 червня 2023 09:59
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплата у 19 тис. грн і вище — яку роботу пропонують українцям
Гаманець із грошовими купюрами. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні деяким спеціалістам роботодавці пропонують заробітну плату вищу за середню в країні. Зокрема, 19 тисяч гривень можуть отримувати кравчині у Києві.

Такі дані моніторингу оприлюднено на порталі з пошуку роботи Work.ua.

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Згідно з цими даними, у середньому в країні кравчині отримують 17 тисяч гривень. Йдеться про медіану заробітних плат за даними майже 2,5 тисячі вакансій, розміщених із заголовками: "Швачка", Seamstress, "Кравець", Tailor за останні три місяці. З-поміж них:

  • 4,9% пропонують зарплату на рівні від 23-25 тисяч гривень;
  • 7,4% — від 21 до 23 тисяч гривень;
  • 12,5% — від 19 до 21 тисяч гривень;
  • 16,2% — від 17 до 19 тисяч гривень;
  • 12,8% — від 15 до 17 тисяч гривень;
  • 18,5% — від 13 до 15 тисяч гривень;
  • 11,7% — від 11 до 13 тисяч гривень.

Найбільше кравчиням готові платити у середньому у таких містах:

  • Одеса — 21,5 тис. грн;
  • Чернівці — 21 тис. грн;
  • Київ — 19 тис. грн;
  • Львів — 18 тис. грн;
  • Харків — 17 тис. грн;
  • Дніпро — 15 тис. грн;
  • Запоріжжя — 14 тис. грн;
  • Львів — 18 тис. грн;
  • Чернігів — 12,5 тис. грн.

За прогнозом уряду, в Україні середня заплата поточного року перебуватиме на рівні 18, 2 тис. гривень ($494). Через інфляцію у 28,4% середня зарплатня зросте лише на 1,4%. Проте реальний рівень середньої зарплати коливається від 15 тис. до 18,3 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні поточного року можуть у два етапи підвищити мінімальну заробітну плату. Народні депутати заявляють, що чинний розмір "мінімалки" є прямим порушенням Конституції. 

Також ми писали, 21 тис. грн можуть отримувати медичні сестри. В областях, де тривають активні бойові дії, зарплата медиків має бути не менша за 28 тис. грн — для лікарів, фармацевтів, професіоналів у сфері охорони здоров’я та професіоналів з вищою немедичною освітою у сфері охорони здоров'я.

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