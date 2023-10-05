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Зарплата 35 тыс. грн плюс бонусы: кому из учителей готовы платить больше

5 октября 2023 14:31
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты в Украине — кому из учителей обещают доход в 35 тыс. грн
Учитель в классе. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

На рынке труда некоторые работодатели готовы платить учителям достойную заработную плату. Так, одна из международных компаний обещает ежемесячный доход преподавателям английского до 35 тыс. грн.

Соответствующее объявление опубликовано на платформе по подбору персонала.

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Как отмечается, одна из международных онлайн-школ английского языка, позиционирующая себя лидером в Украине и Европе, ищет преподавателя английского языка для индивидуальных и групповых занятий. Заработную плату обещают выше средней — от 17 тыс. до 35 тыс. грн.

Среди условий работы:

  • дистанционный труд, наличие ноутбука, гарнитуры и стабильного интернета;
  • индивидуальные и групповые занятия (от двух до шести в группе), за групповые уроки действует повышенная ставка;
  • высшее образование (готовы взять студента);
  • опыт работы от одного года;
  • продолжительность одного урока — 50 минут.

Что предлагают потенциальным кандидатам:

  • достойный доход и систему бонусов;
  • стабильную загрузку, ведь компания сама будет предлагать студентов;
  • гибкий график работы (полная или частичная занятость, утро или вечер, будние дни или выходные);
  • онлайн-платформу ED Class, где есть аудио, видео-приложения, автопроверка домашних заданий;
  • тренинги, вебинары, обмен опытом с европейскими преподавателями;
  • общение в community из более 900 учителей;
  • 50% оплата международной сертификации преподавателей.

 

зарплаты учителей
Источник: Work.ua

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Напомним, зарплата учителей с сентября следующего года может вырасти. Все зависит от стажа, должностного оклада и категории педагога. Кроме того, есть определенные доплаты за классное руководство, за добросовестный труд.

Также мы писали, что в 2024 году ожидается увеличение финансирования сферы образования, прежде всего, в поддержку учителей и преподавателей вузов. По словам главы парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака, педагогам повысят зарплаты с нового года на 10%. С 1 июля во время очередного повышения еще на 12%.

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