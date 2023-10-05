Зарплати в Україні — кому з вчителів обіцяють дохід у 35 тис. грн

Вчитель у класі. Фото: Unplush

На ринку праці деякі роботодавці готові платити вчителям гідну заробітну плату. Так, одна з міжнародних компаній обіцяє щомісячний дохід викладачам англійської мови до 35 тис. грн.

Відповідне оголошення оприлюднене на платформі із підбору персоналу.

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Детальніше про вакансію

Як зазначається, одна з міжнародних онлайн-шкіл англійської мови, що позиціонує себе лідером в Україні та Європі, шукає викладача англійської мови для індивідуальних та групових занять. Заробітну плату обіцяють вищу за середню — від 17 тис. до 35 тис. грн.

Серед умов роботи:

дистанційна праця, наявність ноутбука, гарнітури і стабільного інтернету;

індивідуальні та групові заняття (від двох до шести осіб у групі), за групові уроки діє підвищена ставка;

вища освіта (готові взяти студента);

досвід роботи від одного року;

тривалість одного уроку — 50 хвилин.

Що пропонують потенційним кандидатам:

гідний дохід та систему бонусів;

стабільне завантаження, адже компанія сама пропонуватиме студентів;

гнучкий графік роботи (повна чи часткова зайнятість, ранок або вечір, будні дні чи вихідні);

онлайн-платформу ED Class, де є аудіо, відео програми, автоперевірка домашніх завдань;

тренінги, вебінари, обмін досвідом з європейськими викладачами;

спілкування в community із понад 900 вчителів;

50% оплата міжнародної сертифікації викладачів.

Джерело: Work.ua

Більше про зарплати

Нагадаємо, зарплата учителів з вересня наступного року може зрости. Все залежить від стажу, посадового окладу та категорію педагога. Окрім того, є певні доплати за класне керівництво, за сумлінну працю тощо.

Також ми писали, що у 2024 році очікується збільшення фінансування сфери освіти, передусім на підтримку вчителів та викладачів вишів. За словами голови парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака, педагогам підвищать зарплати з нового року на 10%. З 1 липня, під час чергового підвищення, ще на 12%.