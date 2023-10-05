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Зарплата 35 тис. грн плюс бонуси: кому з вчителів готові платити більше

5 жовтня 2023 14:31
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплати в Україні — кому з вчителів обіцяють дохід у 35 тис. грн
Вчитель у класі. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На ринку праці деякі роботодавці готові платити вчителям гідну заробітну плату. Так, одна з міжнародних компаній обіцяє щомісячний дохід викладачам англійської мови до 35 тис. грн.

Відповідне оголошення оприлюднене на платформі із підбору персоналу.

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Детальніше про вакансію

Як зазначається, одна з міжнародних онлайн-шкіл англійської мови, що позиціонує себе лідером в Україні та Європі, шукає викладача англійської мови для індивідуальних та групових занять. Заробітну плату обіцяють вищу за середню — від 17 тис. до 35 тис. грн.

Серед умов роботи:

  • дистанційна праця, наявність ноутбука, гарнітури і стабільного інтернету;
  • індивідуальні та групові заняття (від двох до шести осіб у групі), за групові уроки діє підвищена ставка;
  • вища освіта (готові взяти студента);
  • досвід роботи від одного року;
  • тривалість одного уроку — 50 хвилин.

Що пропонують потенційним кандидатам:

  • гідний дохід та систему бонусів;
  • стабільне завантаження, адже компанія сама пропонуватиме студентів;
  • гнучкий графік роботи (повна чи часткова зайнятість, ранок або вечір, будні дні чи вихідні);
  • онлайн-платформу ED Class, де є аудіо, відео програми, автоперевірка домашніх завдань;
  • тренінги, вебінари, обмін досвідом з європейськими викладачами;
  • спілкування в community із понад 900 вчителів;
  • 50% оплата міжнародної сертифікації викладачів.

 

зарплати вчителів
Джерело: Work.ua

Більше про зарплати

Нагадаємо, зарплата учителів з вересня наступного року може зрости. Все залежить від стажу, посадового окладу та категорію педагога. Окрім того, є певні доплати за класне керівництво, за сумлінну працю тощо.

Також ми писали, що у 2024 році очікується збільшення фінансування сфери освіти, передусім на підтримку вчителів та викладачів вишів. За словами голови парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака, педагогам підвищать зарплати з нового року на 10%. З 1 липня, під час чергового підвищення, ще на 12%.

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