Зарплати в Україні — кому з вчителів обіцяють дохід у 35 тис. грн

Зарплата 35 тис. грн плюс бонуси: кому з вчителів готові платити більше
На ринку праці деякі роботодавці готові платити вчителям гідну заробітну плату. Так, одна з міжнародних компаній обіцяє щомісячний дохід викладачам англійської мови до 35 тис. грн.
Відповідне оголошення оприлюднене на платформі із підбору персоналу.
Детальніше про вакансію
Як зазначається, одна з міжнародних онлайн-шкіл англійської мови, що позиціонує себе лідером в Україні та Європі, шукає викладача англійської мови для індивідуальних та групових занять. Заробітну плату обіцяють вищу за середню — від 17 тис. до 35 тис. грн.
Серед умов роботи:
- дистанційна праця, наявність ноутбука, гарнітури і стабільного інтернету;
- індивідуальні та групові заняття (від двох до шести осіб у групі), за групові уроки діє підвищена ставка;
- вища освіта (готові взяти студента);
- досвід роботи від одного року;
- тривалість одного уроку — 50 хвилин.
Що пропонують потенційним кандидатам:
- гідний дохід та систему бонусів;
- стабільне завантаження, адже компанія сама пропонуватиме студентів;
- гнучкий графік роботи (повна чи часткова зайнятість, ранок або вечір, будні дні чи вихідні);
- онлайн-платформу ED Class, де є аудіо, відео програми, автоперевірка домашніх завдань;
- тренінги, вебінари, обмін досвідом з європейськими викладачами;
- спілкування в community із понад 900 вчителів;
- 50% оплата міжнародної сертифікації викладачів.
Більше про зарплати
Нагадаємо, зарплата учителів з вересня наступного року може зрости. Все залежить від стажу, посадового окладу та категорію педагога. Окрім того, є певні доплати за класне керівництво, за сумлінну працю тощо.
Також ми писали, що у 2024 році очікується збільшення фінансування сфери освіти, передусім на підтримку вчителів та викладачів вишів. За словами голови парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака, педагогам підвищать зарплати з нового року на 10%. З 1 липня, під час чергового підвищення, ще на 12%.