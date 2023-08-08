Помощь украинцам — граждан призывают оформлять выплаты в 5 тыс. грн

Жители Херсона. Фото: rfi.fr

В Украине срок подачи заявлений на единовременную помощь для пострадавших в результате подрыва Каховской гидроэлектростанции продлили. Граждане могут обращаться за выплатами до конца октября 2023 года.

Об этом рассказали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Читайте также:

Почему продлили срок приема заявлений

По словам главы ведомства Ирины Верещук, предыдущее правительственное постановление предусматривало возможность подачи заявок до конца августа. Срок решили продлить, поскольку не хватает времени на проработку заявок.

"Мы видим, что люди не успевают. И не потому, что у людей нет времени, а потому что ОВА не могут быстро проработать списки и заявки. Поэтому мы обратились в Кабмин — до конца октября продлить", — рассказала министр.

Какие суммы могут получить пострадавшие

Пособие от государства предоставляется в размере 5 тыс. грн. На него имеют право жители Херсонской и Николаевской областей, чьи дома были подтоплены.

Заявки можно подавать в Центры предоставления административных услуг по месту фактического проживания.

Необходимо предоставить для взрослых:

документ, удостоверяющий личность (едокумент);

документ, подтверждающий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Для детей:

свидетельство о рождении ребенка.

Сейчас насчитывается 9 тысяч таких заявок, а 8 тысяч — уже получили соответствующую помощь.

Ранее Кабинет Министров принял изменения в поряде выплаты единовременной денежной помощи пострадавшим от теракта на Каховской гидроэлектростанции. Единовременное материальное пособие теперь выплачивается всем пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС. То есть — независимо от того, имеют ли люди статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) и получают ли ежемесячное государственное пособие на жительство.

Больше о помощи

Напомним, украинское правительство ужесточило требования к предоставлению социальных выплат. Решение касается двух категорий граждан.

Также мы писали, что в Украине с 1 сентября денежную помощь продолжат для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), чье имущественное положение нуждается в такой поддержке. Если состояние переселенцев позволяет осуществлять существенные расходы, право на соцвыплаты отменят.