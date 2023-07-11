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Допомога у 14 тис. грн: у Мінреінтеграції розповіли, як отримати кошти онлайн

11 липня 2023 09:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога у 14 тис. грн на оздоровлення — як отримати кошти онлайн
Дитина на руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні грошову допомогу у 14 тис. грн на оздоровлення дітей можна отримати онлайн. Раніше надавалися путівки, а зараз можна отримати гроші та самостійно обрати табір.

Про це розповіли у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Як і хто може отримати гроші на оздоровлення

У відомстві зазначають, що на допомогу мають право родини, де є діти з інвалідністю, чи багатодітні малозабезпечені родини з дітьми віком від 7 до 18 років.

Для таких категорій громадян у низці регіонів передбачено надання фінансової допомоги на купівлю путівки на оздоровлення без відвідування органів соціального захисту населення. Проєкт поширюється на Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Луганську, Миколаївську, Сумську, Харківську, Херсонську, Чернігівську та Київську області.

Оформити допомогу можна через мобільний застосунок державних послуг "Дія". Система надішле сповіщення про право отримати гроші. Після цього потрібно звернутися до державного ПриватБанку за оформленням спеціальної картки, на яку зарахують кошти. Отримавши банківську картку, необхідно перейти на сайт у розділ "Пошук закладу" та самостійно обрати заклад для відпочинку дитини.

Також кожен може перевірити, чи є сім'я у списку зазначених категорій, та дізнатися деталі за наступним посиланням.

Що відомо про ініціативу

В Україні цього року вирішили змінити механізм оплати послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та державної підтримки. З 1 червня запрацював підхід "гроші ходять за дитиною".

Гроші на оздоровлення та відпочинок можуть отримувати родини з дітьми з територій деокупованих/які перебувають у зоні активних бойових дій, на кордоні з РФ; малозабезпечені, у яких є діти з інвалідністю (здатні до самообслуговування), діти із багатодітних сімей.

Більше про допомогу

Нагадаємо, український уряд посилив вимоги до надання соціальних виплат. Рішення стосується двох категорій громадян.

Раніше ми писали, що українці з травня поточного року отримали право претендувати на нову одноразову грошову допомогу. Запрацював закон №2980-IX, який передбачає надання компенсації за шкоду життю та здоров’ю через військову російську агресію деяким категоріям громадян.

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