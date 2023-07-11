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Помощь в 14 тыс. грн: в Минреинтеграции рассказали, как получить средства онлайн

11 июля 2023 09:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь в 14 тыс. грн на оздоровление - как получить средства онлайн
Ребенок на руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине денежную помощь в 14 тыс. грн на оздоровление детей можно получить онлайн. Раньше предоставлялись путевки, а сейчас можно получить деньги и самостоятельно выбрать лагерь.

Об этом рассказали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Как и кто может получить деньги на оздоровление

В ведомстве отмечают, что на помощь имеют право семьи, где есть дети с инвалидностью, или многодетные малообеспеченные семьи с детьми от 7 до 18 лет.

Для таких категорий граждан в ряде регионов предусмотрено предоставление финансовой помощи на покупку путевки на оздоровление без посещения органов социальной защиты населения. Проект распространяется на Днепропетровскую, Донецкую, Запорожскую, Луганскую, Николаевскую, Сумскую, Харьковскую, Херсонскую, Черниговскую и Киевскую области.

Оформить помощь можно через мобильное приложение государственных услуг "Дія". Система пришлет уведомление о праве получить деньги. После этого нужно обратиться в государственный ПриватБанк за оформлением специальной карты, на которую зачислят средства. Получив банковскую карту, необходимо перейти на сайт в раздел "Поиск заведения" и самостоятельно выбрать заведение для отдыха ребенка.

Также каждый может проверить, есть ли семья в списке указанных категорий, и узнать подробности по следующей ссылке.

Что известно об инициативе

В Украине в этом году решили изменить механизм оплаты услуг по оздоровлению и отдыху детей, нуждающихся в особом внимании и государственной поддержке. С 1 июня заработал подход "деньги ходят за ребенком".

Деньги на оздоровление и отдых могут получать семьи с детьми с территорий деоккупированных/находящихся в зоне активных боевых действий на границе с РФ; малообеспеченные, имеющие детей с инвалидностью (способные к самообслуживанию), дети из многодетных семей.

Больше о помощи

Напомним, украинское правительство ужесточило требования к предоставлению социальных выплат. Решение касается двух категорий граждан.

Ранее мы писали, что украинцы с мая текущего года получили право претендовать на новое единовременное пособие. Заработал закон №2980-IX, предусматривающий предоставление компенсации за вред жизни и здоровью из-за военной российской агрессии некоторым категориям граждан.

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